林宅血案筆錄還原！田秋堇遭警「一句話刺心」 賈永婕怒轟：沒有良心

〔記者邱奕欽／台北報導〕電影《世紀血案》尚未上映，便因授權爭議掀起社會討論，林義雄時任助理田秋堇近日在媒體人陳信聰節目中還原當年「林宅血案」現場，當年她被大安分局警察以刺心的一句話要求反省，相關片段曝光震撼外界。對此，台北101董事長賈永婕看完片段後震怒發聲，痛批：「會講出這種話的人真的沒有良心！」

《世紀血案》因未取得林義雄及家屬同意即拍攝，引發高度抵制聲浪，田秋堇近日則在節目中回憶，自己是第一位踏入林宅血案現場的人，目睹慘況後情緒潰堤。爾後，田秋堇前往大安分局做筆錄時，卻有一名警察翹著二郎腿，不屑地質問她：「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們？」一席話令她深感痛心錯愕、滿臉淚水，心中不斷反問這句話究竟意味著什麼。

田秋堇這段對話還原曝光後，再度引發社群震盪，賈永婕看完相關片段也公開表態，強調這樣的發言令人難以接受，怒批「會講出這種話的人真的沒有良心！」她同時也肯定田秋堇等人面對歷史傷痛的勇氣，並呼籲社會記得民主並非理所當然，而是無數人付出代價換來的成果，盼望更多人理解這段歷史的重量。

