詹雅雯掩面痛哭 金寶山慟別大S畫面曝光

詹雅雯唸出大S生前寫給她的卡片。（翻攝YouTube）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后詹雅雯與大S交情深厚，今天在社群曬出到大S雕像前獻花致哀的影片，不捨表示：「熙媛謝謝妳，給予我的鼓勵，我永遠記得，愛妳。」直言大S是天使，她這些年始終保留著大S寫給她的卡片，當時得知大S離世噩耗，只能在家中默默流著淚。

詹雅雯難過掩面痛哭。（經紀人提供）

大S逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計紀念雕像，日前已在長眠地金寶山揭幕。詹雅雯也趁空帶著花束以及大S生前和具俊曄一起送她的卡片到場，並感傷唸起大S對她的祝福。

大S當年寫給詹雅雯的珍貴卡片。（經紀人提供）

詹雅雯感嘆人生無常，「今年2月2日，看著這麼多人來看熙媛，我只能在電視上看著妳，今天，要過年了，我趕緊過來，過年前我一定要看看妳，也希望能鼓勵酷龍，熙媛，妳要保佑S媽、小S，也要保佑酷龍，能夠永遠用愛撫平他心裡的傷痛，S媽也是有妳的愛，填補空洞。」

詹雅雯看著大S的雕像滿是不捨。（經紀人提供）

原來詹雅雯深受腦部動脈瘤以及帕金森氏症所擾，大S生前就透過卡片關心她，非常暖心。詹雅雯對著大S的雕像喊話：「無論未來如何，我們還是會相遇，我相信妳這句話，我也相信光頭寫的」，透露具俊曄之前在卡片上提到，時常聽到大S提到詹雅雯的狀況，希望能和詹雅雯見上一面，要她不要失去勇氣。

詹雅雯看著大S的雕像。（翻攝YouTube）

詹雅雯也對具俊曄送上鼓勵，「光頭，你也不要失去勇氣，熙媛沒有離開，熙媛的愛留著，熙媛的愛都還在，就像你所留下的這些字眼，真的太令人感動了，你無處不在的愛的設計，我們要將熙媛的傳遞開來。」

詹雅雯掩面痛哭。（翻攝YouTube）

