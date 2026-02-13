自由電子報
娛樂 最新消息

處處辱華 從《我英》到《鬼滅》中國擴大封殺名單

中國日前舉辦「2026新世界國漫文化博覽會」將《精靈寶可夢》列入黑名單。（翻攝自X）中國日前舉辦「2026新世界國漫文化博覽會」將《精靈寶可夢》列入黑名單。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國日前舉辦「2026新世界國漫文化博覽會」，現場也張貼網路動漫黑名單，禁止與會者cosplay黑名單作品角色。去年名單共38部，今年又多出4部日本知名動漫，共42部作品被列入黑名單。

《名偵探柯南》因與《我的英雄學院》有聯動企劃被列入黑名單。（翻攝自X）《名偵探柯南》因與《我的英雄學院》有聯動企劃被列入黑名單。（翻攝自X）

被列入黑名單的作品遭指稱「違背社會主義核心價值」及「公序良俗」，如果cosplay作品相關角色，就會被禁止入場。今年增加的4部作品都是日本知名動漫，分別是：《精靈寶可夢》、《名偵探柯南》、《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》。

《我的英雄學院》被指影射二戰時期侵華日軍731部隊，已經被中國封殺很久。（翻攝自X）《我的英雄學院》被指影射二戰時期侵華日軍731部隊，已經被中國封殺很久。（翻攝自X）

名單並未說明確切禁止原因，《我的英雄學院》被指影射二戰時期侵華日軍731部隊，已經被中國封殺很久。《名偵探柯南》則是被《我的英雄學院》拖累，因兩部作品有聯動企劃，也一併被歸類在「辱華作品」。《精靈寶可夢》被禁的原因，外界猜測，可能與先前傳出要在日本靖國神社進行卡牌活動有關，但主辦單位並未說明。

《鬼滅之刃》電影版曾刷新日本電影在中國首映的票房紀錄，結果現在卻被禁了。（翻攝自X）《鬼滅之刃》電影版曾刷新日本電影在中國首映的票房紀錄，結果現在卻被禁了。（翻攝自X）

《鬼滅之刃》被列入黑名單的原因，最讓人搞不清楚，先前《鬼滅之刃》電影版還曾經刷新日本電影在中國首映的票房紀錄，結果現在卻被禁了，只能猜測或許與去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論掃到颱風尾。

