娛樂 最新消息

賈永婕「直球對決」！喊話林宅血案「當年當權者別再掩蓋真相」

賈永婕昨晚針對林宅血案發文訴求「想知道真相」，而賈永婕文中的「當權者」一詞，引起網友熱議。賈永婕今早再度發文，直指「當年的當權者請不要再掩蓋真相」。（資料照）賈永婕昨晚針對林宅血案發文訴求「想知道真相」，而賈永婕文中的「當權者」一詞，引起網友熱議。賈永婕今早再度發文，直指「當年的當權者請不要再掩蓋真相」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日被踢爆從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引爆巨大爭議。台北101董事長賈永婕昨（7）日晚間發文訴求「想知道真相」，而賈永婕文中的「當權者」一詞，引起網友熱議。賈永婕今（8）早再度發文，直指「當年的當權者請不要再掩蓋真相」。

賈永婕昨晚在社群發文提到，林宅血案的一切都都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤，「誰能夠告訴我們真相」！賈永婕表示：「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。」

然而賈永婕文末一句「當權者，請給大眾一個交代」，引發網友正反兩面討論，許多網友留言提到，應該要說「當時的當權者」，甚至要賈永婕「問國民黨」。立委李坤城也留言：「林宅血案發生時，當時的當權者是中國國民黨！」

賈永婕今早發文「直球對決」，強調：「我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者，請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者，請讓真相離我們越來越近。」

點圖放大body

