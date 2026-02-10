自由電子報
娛樂 音樂

59歲資深玉女歌手砸3億成連戰鄰居 正妹女兒爆紅曝光近況

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲的資深玉女蔡幸娟淡出演藝圈超過10年，她的寶貝女兒Amanda「蛋蛋」近期在Threads爆紅，2個月就在社群暴漲8萬粉絲，而蔡幸娟的近況也備受關注，原來她「淡出」歌壇過著閒雲野鶴的生活，盡情享受第二人生，時常帶著女兒四處旅遊，凍齡美照讓粉絲好驚豔。

蔡幸娟時常透過社群分享近況。（翻攝臉書）蔡幸娟時常透過社群分享近況。（翻攝臉書）

蔡幸娟多年前被爆買下最貴都更豪宅「元大栢悅」，以總價3億3833萬元成交一戶，鄰居還包含連戰與連方瑀夫婦、華新科技董事長焦佑衡、全球一動董事長何薇玲等人。

蔡幸娟的女兒「蛋蛋」近來在Threads爆紅。（翻攝臉書）蔡幸娟的女兒「蛋蛋」近來在Threads爆紅。（翻攝臉書）

近年蔡幸娟鮮少公開露面，又因為正妹女兒再度成為話題人物。事實上，這些年她生活低調，依舊相當寵粉，持續透過由死忠歌迷經營的臉書粉專分享近況。昨天蔡幸娟曬出與女兒的合照，提到與歌迷之間的暖心約定。

蔡幸娟時常出國旅遊。（翻攝臉書）蔡幸娟時常出國旅遊。（翻攝臉書）

蔡幸娟表示，感謝歌迷長期以來每天清晨6點準時報到、留言道早安，這份守候讓她十分感動。不過她也宣布，從翌日起將原本的「6點早安」調整為「上午7點」，笑稱並非改變，而是希望讓晨光慢一些，讓大家能多睡片刻。她同時邀請早起的粉絲仍可提前留言互動，並約定「明天7點，在新的晨光裡等你」，字裡行間流露對歌迷的珍惜與體貼。

蔡幸娟不忘親自回應粉絲留言，感性表示：「謝謝你一路走來的支持和愛護，好感動喔。」

