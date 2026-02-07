《世紀血案》引爭議 楊小黎發聲曝「嚴重傷害到身心狀況」

電影《世紀血案》左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自 1980 年震撼全國的「林宅血案」，近來卻因演員受訪內容，以及翻拍過程未取得前立委林義雄及家屬同意，引發外界質疑與抵制聲浪。對此，主演之一楊小黎稍早發表長文說明參演始末，坦言在殺青後才得知未經當事人及家屬同意，對此深感震驚，也直言相關爭議已對她的身心狀態造成嚴重影響。

楊小黎表示，這段時間看見大量討論、質疑與憤怒的聲音，原本選擇暫不回應，是希望能更客觀看清事件全貌，但隨著壓力不斷累積，已對自身與身邊關心她的人造成傷害，才決定出面說明立場。

請繼續往下閱讀...

她回憶，最初接觸該片時即知作品改編自林義雄相關事件，製作方在前期溝通中強調，期望透過史料與多元觀點呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組才拿到定稿劇本。拍攝過程中，由於劇本中角色脈絡與情緒指引相對有限，也未安排讀本，演員只能不斷與導演確認理解方向，有時需為同一顆鏡頭嘗試多種狀態，儘管感到疑惑與挫折，仍努力完成拍攝、謹慎為角色服務。

然而，在殺青記者會後，楊小黎向劇組確認是否已取得當事人或家屬同意，得到的答案卻是「沒有」，讓她感到相當震驚。她直言，自己無法認同任何涉及真實歷史傷痛、卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提，並坦承若在拍攝前就清楚得知此狀況，「會直接拒絕出演」，這對她而言並非形式問題，而是基本的倫理界線。

楊小黎也為自己未能事前主動確認相關溝通程序致歉，認為這是自身的疏忽。她指出，自己在片中飾演的是一名完全虛構的孕婦角色，以平凡旁觀者的視角走進動盪年代，選擇接演的初衷，是希望這段屬於台灣的歷史能被記住，而非被抹去。

針對記者會上的表現引發爭議，她也坦承反省，表示自己面對媒體時習慣露出笑容，在談及拍攝趣事時未能拿捏分寸，造成不佳觀感，對此深感抱歉；但她強調，在涉及嚴肅議題時始終保持認真聆聽，且並未對事件本身做出評論。

楊小黎最後表示，自己選擇不回應揣測與人身攻擊，但仍有責任為自己說明，也希望外界理解，演員在創作體系中往往處於被動位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。她坦言，目前對作品未來走向感到不安，也期盼討論能回歸理性與尊重。

楊小黎臉書全文：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法