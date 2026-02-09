自由電子報
娛樂 最新消息

【2/9～2/15星座錦囊】蛇年期末考週！唯美濾鏡下「正、偏財齊飛」要抓對

蛇年最後一週巧遇情人節，不管是工作財運收官，或是愛情能量啟動，星座達人提醒，12星座都有各自竅門要注意。（達志影像）蛇年最後一週巧遇情人節，不管是工作財運收官，或是愛情能量啟動，星座達人提醒，12星座都有各自竅門要注意。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕再工作5天就將迎來9天春節連假！蛇年最後一週巧遇情人節，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，本週宇宙星象有兩件大事，一是2/10起金星正式登陸雙魚座，二是2/14情人節當天，土星進入牡羊座，前者帶來唯美濾鏡，後者卻讓你瞬間清醒，正面迎戰最骨感的現實與責任感！

財運方面，本週12星座幾乎都有正、偏財運來襲的機會，關鍵在你能不能辨識，並精準抓住；再加上年假第一天（2/14）就是情人節，安德魯幽默比喻，這週的愛情就像是：「前五天在過情人節，後兩天在過清明節（埋葬你的幻覺）。金星帶你飛上天，土星讓你臉著地。劇名我都幫你想好了，就叫：《我的雙魚座男友與他的土星債主》。」 

 

♈牡羊座│你是行走的人間凶器，但隊友是專業的豬。

．工作：本週的小人不是外人，就是你的情人或家人。行動力像灌了3倍濃縮咖啡，別人還在相機對焦，你已經快轉到領獎大結局。

．感情：單身桃花多，但是你看起來「很兇又很正」，像顆會走路的辣椒，大家想吃又怕被辣死。有對象的請醒醒！真正的愛不是放縱，那是放生。你再這樣無底線寵下去，另一半早晚變巨嬰，後果請自負，到時候別哭。

．財運：命裡有時終須有，多勞多得，體力換現金，純純的辛苦錢。別看到「限量」理智線就集體離家出走，免得錢包死得不明不白，連頭七都沒過。

．健康：免疫力直接跳水，別再覺得自己是鋼鐵人。請好好養生，不然你還沒衝到終點就先倒在路邊。

．幸運數字：1、9、18

．幸運色：天空藍、鵝黃、蘋果綠

 

♉金牛座│我很穩，但我現在只想原地石化。

．工作：貴人運強到爆，總有人替你擋子彈、收爛攤子。但小心「拖延症」發作被抓包，薪水小偷別當得太明顯，老闆在看你。

．感情：單身的你會出現那種「不刺激但適合過日子」的飯票。有對象的金牛，別再玩冷暴力，生悶氣不講，只是在埋那種會炸死自己的地雷。

．財運：會有合作財，抱緊有錢人的大腿就有肉吃。但須留意不要亂「獎勵」自己，那種爽5秒、痛5個月的垃圾就別買了，錢包真的會哭出聲音。

．健康：胸悶，心悸的問題比較明顯，要多加注意。

．幸運數字：6、15、24

．幸運色：奶茶色、深綠、霧藍

 

♊雙子座│嘴巴跑得比大腦快，沒人跟得上你的火車。

．工作：開會發言超順，反應快到大家只能點頭，容易有主角光環。但問題是大家都在「假裝」聽懂，本週請說人話，不要一直切換火星頻道，不然忙半天大家還是在原地打轉。

．感情：正緣明明就在旁邊晃來晃去，你是眼睛自動過濾掉。有對象的雙子，你真的不壞，你單純只是很「欠揍」。整天沒事找事吵、有話不好好講，對方到現在還沒把你封鎖真的要回家燒香，那是他這輩子修來的修養。

．財運：方向只要正確，不怕錢不進來，雖然慢，但總比沒有好。但須注意小錢狂漏，錢包底座直接穿孔，那種幾百塊的小錢噴得最快。

．健康：大腦超速停不下來，晚上睡覺像在腦內開 24 小時直播。身體想睡但腦袋在開趴，失眠會讓你隔天看起來像個遊魂。

．幸運數字：5、12、21 

．幸運色：黃、天藍、白

 

♋巨蟹座│情緒 WiFi 滿格，但密碼只有你知道。

．工作：直覺準到像開外掛，誰在背後搞鬼你一眼就看穿。但只要心情不好，效率直接歸零，全組陪你憂鬱。

．感情：人家對你好一點，你連小孩名字都想好了，清醒點！有對象的巨蟹，請別再自導自演，你腦補的未來不跟對方商量，那叫妄想症。

．財運：本週有小偏財運，路邊撿到錢或中發票。忌情緒型購物，心情不好就想下單，本週買錯東西的機率極高，要謹慎下手。

．健康：容易有刀火燙傷，麻煩把你的動作放慢。

．幸運數字：2、11、20

．幸運色：白、淡紫、湖綠

 

♌獅子座│你值得全世界，但請先放過你自己！

．工作：專治大場面，舞台給你就是發光。但別為了面子接下一堆爛攤子，最後全公司只有你在陪警衛。

．感情：單身的你，眼光太高，小心真的最後只能唱寂寞寂寞就好；若身邊有伴，切記，對方想被你寵愛，不是被你當下屬訓誡。

．財運：靠人情與臉蛋換好處，刷臉真的有折扣，還能賺到錢。

．健康：累到想直接「登出」地球。請強制關機，王者也需要午睡。

．幸運數字3、10、19 

．幸運色：金、橘、酒紅

 

♍處女座│全世界都不完美，包括你！

．工作：老闆要的是速度，準時交貨，不要在這個禮拜當職場藝術家精雕細琢，大家只想趕快回家過年。

．感情：單身在等靈魂伴侶，宇宙卻一直丟垃圾給你。有伴的請注意對方的心情變化，本週麻煩稍微會看臉色一點，你的白目指數已破表

．財運：分析時是精算師，執行時是猶豫怪。機會都被你分析到跑路了，猶豫就是損失！

．健康：小心各種慾望過度，凡事剛剛好就好。

．幸運數字4、14、22

．幸運色：時尚黑、米白、墨綠

 

♎天秤座│機會不等人，桃花像在夜市撈金魚。

．工作：擅長協調，因為你長得沒殺傷力。本週宜好好的當下解決問題，小心變成職場通輯犯，大家都追著你跑。

．感情：單身桃花多到炸，但品質就像夜市金魚，帶回家三秒就掛。有伴的別裝死，問題大到鄰居都想幫你們報警了。

．財運：聽朋友的就有錢拿；若自己在那磨蹭，錢就飛去別人家。

．健康：近期體重失控中，你自己都快變成圓型了你不知道嗎？

．幸運數字 7、16、25 幸運色：粉、天空藍、米色

 

♏天蠍座│吃虧就是佔便宜？

．工作：本週很容易被拗，讓你心裡過不去，雖然說很老套，但就當作吃虧就是佔便宜你會好過一點。

．感情：單身是「爛桃花收割機」，請遠離那些「看起來很慘」的流浪貓狗。

有伴的：有話要直說，你的另外一半已經報名怎麼觀落陰了，你再陰陽怪氣，感情會有問題喔。

．財運：偏財運強，但要見好就收。

．健康：減肥請循線漸進，太心急身體會吃不消。

．幸運數字：8、17、26

．幸運色：黑、深紅、紫

 

♐射手座│節奏感回來了，心想事成！

．工作：創意多到飛向宇宙。只要不怕累，把它落實，本週你真的會被錢砸爆！注意本週脾氣很失控，遇到笨的人麻煩手下留情。

．感情：單身戀情像龍捲風，來得快走得更快，跟被鬼壓床一樣。有伴的，本週需要另一半大量的疼愛，但是你的另外一半～說真的就那樣了，不要有過多的期待，你會好過一點。

．財運：副業有賺頭；正業穩穩賺！本週你真的受財神爺爺眷顧。

．健康：失眠、睡眠品質極差，跟你的心情有關，腦袋要適時清空，你會活比較久。

．幸運數字：3、9、17

．幸運色：亮藍、橘、紫

 

♑魔羯座│沒空做夢，我只要看進帳。

．工作：辦公室最靠譜的那堵牆。須留意，壓力大到想按登出，臉臭到連影印機都不敢卡紙。記得表情管理，人際關係的維護其實有時候比你的能力更重要。

．感情：單身想戀愛但沒空，建議跟新台幣結婚比較快。有伴的注意，浪漫不是務實，情人節送電鍋是真的會被分手。

．財運：穩到不行；但太死板會錯過翻身機會，只能眼紅別人中樂透。

．健康：骨頭痠、超疲勞，記住，你只是肉做的，不是振興鋼鐵。

．幸運數字：10、22、28

．幸運色：深灰、墨綠、咖

 

♒水瓶座│白天不懂夜的黑。

．工作：試著多說幾句讓別人理解你，本週作風略顯強勢，稍微再柔和一點，你的成績就會出來了。

．感情：單身專收怪人，正常人你根本看不上眼。有伴的可能要換個方式跟對方溝通，否則對方本週會有超級強大的情緒海嘯撲向你。

．財運：靠獨特眼光獲利；建議錢賺到先存著，不要再投資怪東西。

．健康：腰酸背痛到你懷疑人生，沒事真的要起來多活動。

．幸運數字 11、23、29

．幸運色：藍、白、銀

 

♓雙魚座│麻煩把暈船藥買好。

．工作：靈感爆棚，閉眼都能想點子。可惜執行力是負的！邊哭邊趕工的「拖延症末期」就是你，醒醒！

．感情：行走的發電機，誰看你都暈。有伴的別只活在夢裡，不談現實的話，夢很快就會碎成渣。

．財運：白吃白喝運氣好；但耳根子太軟，小心被騙到大失血。

．健康：累、想睡、想逃避，只想原地冬眠到明年。

．幸運數字：7、12、30

．幸運色：螢光藍、青草綠、珍珠白

☆民俗說法僅供參考☆

