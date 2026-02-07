自由電子報
《世紀血案》飾演施明德道歉了！黃河宣布停止參與宣傳及相關活動

飾演施明德的演員黃河，今日為事件造成的傷害致歉，並宣布即刻停止參與本片所有宣傳及相關活動。（資料照，記者潘少棠攝）飾演施明德的演員黃河，今日為事件造成的傷害致歉，並宣布即刻停止參與本片所有宣傳及相關活動。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。片中飾演施明德的演員黃河，今（7）日透過社群平台發表長文聲明，為事件造成的傷害致歉，並宣布即刻停止參與本片所有宣傳及相關活動。

黃河表示，連日來看著圍繞《世紀血案》的爭議與紛擾，內心始終難以平靜，感到相當沉重，因此選擇親自出面，向所有因這部作品而受傷的人表達歉意。他坦言，自己身為演員，長期對台灣歷史懷抱深厚情感，當初得知有機會飾演施明德一角時，既戰戰兢兢，也懷抱強烈使命感，希望能透過表演，讓更多人理解那一代民主前輩所承受的苦難與精神價值。

黃河指出，在接演前，他與經紀團隊即意識到題材的高度敏感性，擔心可能對當事人或家屬造成影響，因此明確要求製作方必須取得完整且合法的授權，並將相關保證明文列入合約後，才投入拍攝。前期準備角色時，他也曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或施明德先生當年的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。

基於對製作方已取得授權的信任，黃河表示，當時選擇尊重家屬不願被打擾的立場，轉而透過蒐集相關史料與公開報導進行角色準備。然而他也坦承，事後回顧，未能進一步確認製作方與家屬之間的實際溝通情況，確實是處事不周，即便合約中有所保證，仍忽略了在如此重大的歷史題材中，演員應該更主動確認尊重是否真正落實。

黃河透露，電影殺青後，他與團隊意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間向製作方詢問卻未獲得回應，因此隨即決定停止參與本片所有宣傳及活動出席，並諮詢專業顧問，研擬後續法務處理方向。

他最後表示，自己深信藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，這次事件將成為重要的警惕，未來會更加謹慎守護每一份信任，也再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及所有相關人士，致上最深的歉意。

黃河聲明全文：

