2026首波水逆不降智！ 4星座「收爛攤子避禍」4星座「逆風撿到錢」

誰說遇上水星逆行期，就會腦霧、降智、衰爆？別懷疑，有些星座反而逆風行大運！

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然2026第一波水星逆行2/25才正式進站雙魚座，並逆回牡羊座，不過若包含前陰影期（也就是水逆前2週），其實影響所及將含蓋整個春節期間乃至於收工回來第一個月。

星座達人「安德魯的賤聲房」表示，除了先前提醒第一波水逆重災戶「腦霧組4星座：雙魚、牡羊、處女、天秤」，他也點名4個看起來好像沒有直接受到影響的「收爛攤子4星座」，以及另外4個遇上水逆反而「逆風撿到錢」的行大運星座，提醒大家如何在這波水逆災情過得好一點，甚至「出奇致勝」！

請繼續往下閱讀...

→你可能有興趣：2026第一波水逆春節強勢來襲！4星座淪重災區「這樣做」逆轉勝

【驚險收爛攤子．聰明避禍4星座】

這些星座在 2026 第一次水逆中，身體雖沒中槍，但靈魂會被身邊那群「降智」的朋友磨得體無完膚。

➤金牛座：負責看戲的省錢大師。

．水逆影響你的社交與心靈，你最大的痛苦是看著身邊的人在那邊「為了5塊錢跟店員吵架」或「為了前任哭得死去活來」。只要你關上門、點起香氛、吃頓好的，這波混亂基本上燒不到你。

．避禍守則：看戲可以，但「表情管理」要做好。別人在哭的時候，你的嘴角不要上揚得太明顯；還有，網購下單前記得再看一眼規格，別因為想省 60 元運費最後反而虧了 600 元。

➤摩羯座：人間清醒的合約檢查員。

你是這次水逆的「最後防線」。雖然溝通還是會有點卡，但你天生的冷靜讓你避開了雙魚的腦補。你的任務是大家檢查文件，雖然很累，但你會因為「全村唯一智商在線」而獲得敬佩。

．避禍守則：你的腦袋是清醒的，但「豬隊友」和「爛設備」是不可控的。不要試圖糾正每一個傻瓜，否則你最後會跟他們一起進精神病院。記得多備份檔案，並給自己留一點「已讀不回」的權力。

➤巨蟹座：情緒垃圾桶的守門人。

水逆期間，比起自己出事，你更容易遇到「情緒勒索」。你會發現大家都在找你．避禍守則：別人的劇本，你不要進去演。聽完哭訴後，記得在心裡默唸「那是他的業障」，然後去喝杯熱茶或追劇。你的善良很貴，不要浪費在那些「只想抱怨卻不想改變」的人身上。

➤天蠍座：冷眼旁觀的秘密收藏家。

水逆影響你的戀愛與創意，這讓你更容易看到別人的「黑歷史」噴發。你只需要保持神秘，看著別人在那邊自爆，你手上就會握有更多籌碼。

．避禍守則：知道越多，話要越少。把那些精彩的黑歷史當作你晚年的回憶錄素材就好，現在跳下去攪和只會弄髒你的高級西裝。保持你神祕的微笑，讓時間幫你把這些籌碼變現。

【水逆反而好運．逆風撿到錢4星座】

這4個星座天生自帶「抗逆行」體質，或是這次的相位剛好觸發了他們的「回收」機制，能把過去失去的拿回來。

➤雙子座：混亂中的變色龍（小吉）

水逆是你的主星，雖然你會比平常更碎念，但這次逆行影響你事業，反而會讓你「找回以前錯過的貴人」。那個你三年前沒談成的案子，可能會突然回頭找你。

．避禍守則：話說慢一點，信看兩遍再發。貴人雖然回來了，但他可能也帶著水逆的糊塗。你要當那個「清醒的變色龍」，適應對方的改變，而不是只會在那邊碎碎念。

➤射手座：心大就是最強防護罩（大吉）

水逆影響你的家庭，對別人來說是家裡漏水，對你來說是「終於有藉口賴在家裡追劇」。你會在舊衣櫃裡翻到錢，或是跟很久沒聯絡的家人達成大和解。你神經越大條，水逆就無法影響你。

．避禍守則：放鬆不等於放生。追劇追到廢寢忘食時，請務必確認你還活在三次元世界。只要你別把「家裡淹水」也當成是災難片的沉浸式體驗，這波水逆你就是最強贏家。

➤水瓶座：外星腦迴路不怕斷電（中吉）

水逆影響你的財富，對別人來說是領不到錢，對你來說是「重新理財」。你會發現某個被你遺忘的帳戶裡居然還有餘額，或是發現某種全新的賺錢路徑。你的邏輯本來就跟地球人不一樣，所以地球人集體降智，反而顯得你很正常。

．避禍守則：錢不會自己長腳離開地球，只是會因為你手滑而流向別人的戶頭。發現私房錢帳戶時先別急著開香檳，請先確認你還記得那個只有你大腦才知道的密碼。只要你別在轉帳時把「轉帳金額」寫成「生日日期」，你就能在地球人集體斷線時，優雅地靠著你的外星邏輯發一筆災難財。

➤獅子座：舊愛新歡的華麗轉身（中吉）

水逆影響你的深層慾望。這段時間你的「偏財運」出奇的好，可能是退稅、保險理賠或是舊債回收。雖然感情上可能會有前任回來找麻煩，但你會發現自己現在比以前帥／美多了，優越感直接拉滿。

．避禍守則：優越感可以當飯吃，但不能拿來刷卡。 前任回來找你，是因為他發現沒人比你更像冤大頭。只要你把那股「老子/老娘真美」的自信拿來照鏡子，而不是拿來請客，這波水逆你就是財色兼收的贏家。

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法