77歲雷洪「昔日6妻妾」一夕都跑光！農曆春節行程不藏了全公開

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷洪、王燦、王瞳、洪毛出席「麥寮春節活動暨王船祭典」活動，其中77歲的金鐘戲王雷洪昔日曾有過6妻妾，後來6人都離開，如今的他專情愛著圈外老婆，談到春節，他笑說初一就會參與演唱會，開金嗓拜年，「什麼都要會啦！過年最喜歡到各地跟大家互動。」王瞳也預告初二將和霸氣樂團一起演出，熱情邀請大家「來麥寮找我們！」王燦則開心擔任初三演出嘉賓，直呼一定要給大家滿滿的年味驚喜。

王瞳（左起）、雷洪、王燦齊聚為麥寮春節活動宣傳。（民視提供）

隨著春節倒數，「麥寮春節活動暨王船祭典」不只要讓大家看表演、吃美食，更希望透過文化與觀光的結合，讓更多人認識麥寮、愛上麥寮。藝人們也齊聲喊話：「來麥寮吃好吃的、玩好玩的、聽好聽的歌，一起熱熱鬧鬧過好年！」

記者會現場熱鬧滾滾，麥寮鄉親帶來充滿生命力的社區演出，並播放鄉歌《歡迎來麥寮》，熟悉旋律一響起，立刻勾起濃濃家鄉情。麥寮鄉長許忠富與民視總經理廖季方也一同出席致詞，宣告麥寮春節系列活動正式啟航，象徵新春熱鬧全面起跑。

王瞳出席麥寮春節活動記者會，預告初二將與霸氣樂團登台演出。（民視提供）

而最受矚目的新春群星演唱會，將於2月17日至19日（初一至初三）在麥寮社教園區宴會廳連續三天登場，卡司陣容超有誠意，包括雷洪、王瞳、王燦、蘇晏霈、梁佑南、于浩威、吳政澔、李沛綾、徐千京、曾子益、宮美樂、郭忠祐、胡鴻達、賴慧如、楊淨宇等多位人氣藝人輪番上陣，還有東森 YOYO 大哥哥、大姐姐陪親子同樂。

