自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

77歲雷洪「昔日6妻妾」一夕都跑光！農曆春節行程不藏了全公開

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷洪、王燦、王瞳、洪毛出席「麥寮春節活動暨王船祭典」活動，其中77歲的金鐘戲王雷洪昔日曾有過6妻妾，後來6人都離開，如今的他專情愛著圈外老婆，談到春節，他笑說初一就會參與演唱會，開金嗓拜年，「什麼都要會啦！過年最喜歡到各地跟大家互動。」王瞳也預告初二將和霸氣樂團一起演出，熱情邀請大家「來麥寮找我們！」王燦則開心擔任初三演出嘉賓，直呼一定要給大家滿滿的年味驚喜。

王瞳（左起）、雷洪、王燦齊聚為麥寮春節活動宣傳。（民視提供）王瞳（左起）、雷洪、王燦齊聚為麥寮春節活動宣傳。（民視提供）

隨著春節倒數，「麥寮春節活動暨王船祭典」不只要讓大家看表演、吃美食，更希望透過文化與觀光的結合，讓更多人認識麥寮、愛上麥寮。藝人們也齊聲喊話：「來麥寮吃好吃的、玩好玩的、聽好聽的歌，一起熱熱鬧鬧過好年！」

記者會現場熱鬧滾滾，麥寮鄉親帶來充滿生命力的社區演出，並播放鄉歌《歡迎來麥寮》，熟悉旋律一響起，立刻勾起濃濃家鄉情。麥寮鄉長許忠富與民視總經理廖季方也一同出席致詞，宣告麥寮春節系列活動正式啟航，象徵新春熱鬧全面起跑。

王瞳出席麥寮春節活動記者會，預告初二將與霸氣樂團登台演出。（民視提供）王瞳出席麥寮春節活動記者會，預告初二將與霸氣樂團登台演出。（民視提供）

而最受矚目的新春群星演唱會，將於2月17日至19日（初一至初三）在麥寮社教園區宴會廳連續三天登場，卡司陣容超有誠意，包括雷洪、王瞳、王燦、蘇晏霈、梁佑南、于浩威、吳政澔、李沛綾、徐千京、曾子益、宮美樂、郭忠祐、胡鴻達、賴慧如、楊淨宇等多位人氣藝人輪番上陣，還有東森 YOYO 大哥哥、大姐姐陪親子同樂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中