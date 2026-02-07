自由電子報
娛樂 電視

《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇主意外責任保險」，民視表示：「未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚頭部受到重創，出院後仍有不適症狀。（資料照，Rena提供）《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚頭部受到重創，出院後仍有不適症狀。（資料照，Rena提供）

只是在保險的方面，圈內人透露八點檔劇組都是投保雇主意外責任保險，因為替身演員流動性太高，常常僅是到劇組支援一兩天，沒有長期待著。

勞動部指出，該名替身演員1月20日拍攝民視《豆腐媽媽》墜樓橋段時發生意外，雖然目前已出院，但職安責任仍須釐清。

勞檢結果顯示，劇組違反《職業安全衛生設施規則》第224條第2項，未確實採取防止勞工墜落的必要措施，將依《職業安全衛生法》裁處，最高可處新台幣30萬元罰鍰；是否另涉其他職安法違規事項，仍在持續調查中。

