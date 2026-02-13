米倉涼子涉毒不起訴 復出之路遙遙無期

米倉涼子做好準備，慢慢回復演藝圈。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲日星米倉涼子捲入涉毒疑雲，東京地檢署日前作出不起訴處分，10日她首度現身，參加即將上映新電影宣傳活動，米倉涼子表示新電影是全體工作人員投入心血的作品，能夠順利播映，真的很開心，但媒體仍沒放過她染毒內幕。

日媒報導，娛樂圈分析米倉涼子至今都沒對染毒作出說明，知情人士指出，她至少應該把自己是否真的有染毒說清楚，「逃避甩鍋態度除了衍生更多問題，還會造成電視台與贊助廠商跟著受害也無法繼續支持她」，直指米倉涼子的復出之路蒙上一層陰影。

請繼續往下閱讀...

去年8月日本麻藥取締部上門搜索米倉涼子與阿根廷籍舞者戀人同居住處，並查獲疑似違禁品。檢方當時以「共同持有」為前提調查，避免米倉涼子藉口「藥物是男友的，我不知情」為由脫罪。搜索行動結束後，米倉涼子男友隨即出國，導致偵查陷入僵局。

事件期間米倉涼子多次缺席記者會，透過「代讀」並表示身體不適無法出席活動。去年12月底，米倉涼子打破沉默透過官網承認住家遭搜查機構進入，但強調「全面配合調查」。如今，不起訴判決出爐，米倉涼子也做好準備，慢慢回復演藝圈。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法