打開阿季衣櫃 穿越三宅宇宙 一次掃貨20件 把夢幻單品穿成日常

阿季的衣櫃都是心愛的三宅一生服飾，只要有喜歡的款式，她會全套包色買下來收藏。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪 記者王文麟／攝影

農曆春節腳步近了，歌手「阿季」王秀如打開自家衣櫃，彷彿走進一座「三宅一生宇宙」，裡頭塞滿數百件三宅一生的衣服、包包與各式小配件，搭配應景造型走春。

她從2018年被朋友推入三宅一生的坑後就再也出不來，最誇張曾一次掃貨超過20件，蒐藏癖上身，不只包款要包色，連各支線、限量款都能如數家珍，聊起來眼底全是光。

阿季三宅醫生最愛蒐藏

朋友推坑 收藏三宅一生可買北市套房

2018年她和好友到日本旅行，對方一句「這衣服很適合妳，應該來逛逛」，還半強迫她入手幾件，沒想到一穿上就愛不釋手。不到10年，家中三宅一生數量已多到驚人，砸下的金額買一間台北市套房不成問題，但她始終不願透露確切數字，羞赧表示：「怕老公知道。」

阿季透露三宅一生每半年會推出一本彙整每月發行款式的目錄，她都會提前圈選心儀單品，不過她也補充：「除了型錄上的，偶爾還會有隱藏版或限量款不會印在上面，我們三宅迷都會私下互通消息。」

阿季（左）和網紅Fumi阿姨因排隊買三宅一生成為好友。（王秀如提供）

衝刺三宅運動會 結識Fumi阿姨成戰友

為了搶限量款，她曾不到早上9點就到櫃位前排隊，只為了11點開店那一刻衝刺，她笑說三宅迷都把這種排隊戲稱為「三宅運動會」。也因為這樣的排隊盛事，她結識了去年因北捷博愛座事件爆紅的「Fumi阿姨」，「我們是在台灣排隊時認識的，他當時還排第一名！」兩人對三宅一生的熱愛可說不相上下。

阿季很喜歡三宅一生的金屬包，還配上同色系的曬傷Hello Kitty吊飾，相當可愛。（記者王文麟攝）

刷臉戰術 成功入手限量款

她也分享為了買到限定的「花苞系列」，曾下足苦心。該系列僅在日本販售，像是東京只有表參道、銀座、丸之內三間店有賣，若不是熟客，店員多半會直接回應「沒貨」。於是她先跑去刷存在感，一口氣買了五顏六色共7件單品，笑說：「我要先刷臉，讓銷售人員記得我。」果然下次再訪，店員直接拿出她心心念念的款式，讓她忍不住感嘆：「買夯款真的不容易。」

至於是否有至今仍買不到的夢幻款？她想了想說：「我比較喜歡往前看，品牌的款式永遠出不完，也更期待設計師未來的新想法。」

阿季連三宅一生繁星點點系列的太空人和滑雪項鏈都有入手。（記者王文麟攝）

她也提到三宅迷有一個臉書社團，除了分享開箱文、交流二手商品，也曾遇過詐騙。她有次在社團花1萬多元買二手衣，匯款後卻遲遲收不到貨，後來才發現受害者多達10多人，最後甚至鬧上法院。她見到詐騙犯時還苦口婆心勸說：「你要改過自新，不然爸爸媽媽會很傷心。」

大直男老公 最高評語工藝很複雜

作為大收藏家，老公的反應如何？她笑說老公是專精紡織化學的「大直男」，對工作以外的事相當不上心，之前家中開始養狗，4天後還是孩子提醒，他才驚覺客廳怎麼有隻狗在滿地跑。因此她天天穿著三宅一生精心搭配出門，老公的最高評價就是句：「這衣服工藝很複雜。」偶爾也會誇她很漂亮，但她忍不住吐槽：「不知道是在說我漂亮，還是衣服漂亮。」

