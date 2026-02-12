自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

諾蘭再曝《星際效應》當年秘辛 自爆「其實不太喜歡提摩西那場戲」

克里斯多夫諾蘭執導《星際效應》，現已成為他生涯經典之作。（資料照，華納兄弟提供）克里斯多夫諾蘭執導《星際效應》，現已成為他生涯經典之作。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的《星際效應》上映至今超過十年，依然被視為他最具情感重量的作品之一。近日，諾蘭與今年再度角逐奧斯卡影帝的提摩西夏勒梅同台，出席該片IMAX 70mm 特別放映活動，意外揭開一段幕後秘辛，諾蘭坦言，片中最經典、也最催淚的橋段之一，其實並不是他最喜歡的表演選擇。

活動中，由提摩西親自擔任訪談者，與諾蘭暢談《星際效應》的誕生過程與多年後的回望。提摩西毫不掩飾對這部作品的深厚情感，直言《星際效應》不僅是他參與過「最重要的一部電影」，也是他個人心中「最喜歡、看過最多次的一部」。

提摩西在片中戲份不多，甚至自嘲「通告單大概只排到第12位」，但他表示，《星際效應》出現在他人生與職涯尚未定型的關鍵時刻，對他而言意義非凡。「這部電影是在我人生、職涯一切都還沒有定型的時候來到我身邊，而它至今仍是我參與過最喜歡的計畫，是我看過次數最多的一部電影，放眼整個人類電影史也是如此。」

事實上，提摩西過去便曾坦言，自己第一次看完《星際效應》後，曾整整哭了一個小時，原因並非電影本身，而是發現自己飾演的角色庫柏之子、青少年時期的湯姆，戲份在最終版本中被大幅刪減。他也在這次放映前直言，自己對角色的期待，其實從一開始就被「扭曲」。

提摩西夏勒梅當年演出《星際效應》還相當青澀。（翻攝自IMDB）提摩西夏勒梅當年演出《星際效應》還相當青澀。（翻攝自IMDB）

提摩西回憶，當初拿到角色後，他上網搜尋資料，發現《星際效應》最早的版本，原本是一個以父子關係為核心的故事，讓他一度誤以為自己即將迎來重要突破，「當下真的心想：『天啊，我出頭了！』」但隨著劇本重寫，角色份量逐漸縮小，他也選擇接受。對此，諾蘭當場笑著插話：「永遠不要相信你在網路上看到的東西！」引發全場笑聲。

談到《星際效應》的誕生，諾蘭透露，最初構想來自物理學家基普索恩，希望拍一部「以真實科學為基礎、凝視更廣闊宇宙的科幻電影」，最早由史蒂芬史匹柏與喬納森諾蘭共同開發，諾蘭表示：「在我們合作完《黑暗騎士》之後，我弟弟接下了這個工作，開始和史蒂芬一起開發。」

諾蘭也不忘幽默的說「我可以叫他史蒂芬，但你們得叫他史匹柏先生。」他指出，這個計畫歷經多年醞釀，充滿令人驚豔的想法，也反覆經過不同版本的調整，但在史匹柏真正準備好開拍之前，始終沒有形成決定性的動能，最後在史匹柏轉向其他作品時，才正式釋出，並由諾蘭接手。

《星際效應》於2014年上映後，全球票房高達6.81億美金（約台幣213.42億元），並獲得5項奧斯卡提名、拿下最佳視覺效果獎。然而，相較於《黑暗騎士》系列與《全面啟動》的一致好評，《星際效應》當年的評價卻顯得格外兩極。

當提摩西試圖委婉提及首波反應較為顛簸時，諾蘭也毫不避諱直言：「你是在試著講得客氣一點吧。」他形容，當時影評與觀眾的反應帶著一種「挑剔與遲疑」，彷彿還沒準備好接受一部如此情感濃烈的諾蘭電影。

《星際效應》的父女情相當動人。（資料照，華納兄弟提供）《星際效應》的父女情相當動人。（資料照，華納兄弟提供）

諾蘭也自嘲，自己過去曾被貼上「冷酷導演」的標籤，拍的都是冷靜、理性的電影，但《星際效應》真正吸引他的，正是它毫不掩飾的家庭情感與人性核心，「那是一部把心放在袖口上的電影。」而在眾多經典場面中，最讓觀眾難忘的，莫過於庫柏看著孩子多年來傳來的影像訊息、見證他們成長的那一幕。提摩西正是這段情感高潮中的關鍵一員。

沒想到，諾蘭卻在活動中鬆口，坦言自己其實並不特別喜歡提摩西在那場戲中的部分表演選擇。他回憶，當時提摩西的情緒詮釋相當黑暗，「甚至一度讓我覺得有點過頭了」，也曾當面提出意見。「但你還是照自己想要的方式，全他X地做了下去，繼續拍，」諾蘭笑說。

諾蘭表示，他並不認為那是固執，而是看得出提摩西對角色已有清楚想法，最終選擇在剪接室中，為這段表演找到屬於它的敘事位置。多年後回望，《星際效應》的影響力不減反增。諾蘭透露，近十年來，觀眾提起他的作品，話題已逐漸從《黑暗騎士》轉向《星際效應》，甚至在兩年前重映時，再度創下500萬美金（約台幣1.56億元）票房。

「你幾乎寧願觀眾對作品有強烈的感受，不管是討厭或深愛，」諾蘭說，「最難承受的，其實是那種『還好啦，就那樣』的冷淡反應。」而對提摩西而言，即便那場戲未必完全符合導演的原始期待，《星際效應》依然是一部讓他「流過最多眼淚」的作品，也成為他演員生涯中，無可取代的起點。

諾蘭的最新執導作品《奧德賽》預計7月17日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中