諾蘭再曝《星際效應》當年秘辛 自爆「其實不太喜歡提摩西那場戲」

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的《星際效應》上映至今超過十年，依然被視為他最具情感重量的作品之一。近日，諾蘭與今年再度角逐奧斯卡影帝的提摩西夏勒梅同台，出席該片IMAX 70mm 特別放映活動，意外揭開一段幕後秘辛，諾蘭坦言，片中最經典、也最催淚的橋段之一，其實並不是他最喜歡的表演選擇。

活動中，由提摩西親自擔任訪談者，與諾蘭暢談《星際效應》的誕生過程與多年後的回望。提摩西毫不掩飾對這部作品的深厚情感，直言《星際效應》不僅是他參與過「最重要的一部電影」，也是他個人心中「最喜歡、看過最多次的一部」。

提摩西在片中戲份不多，甚至自嘲「通告單大概只排到第12位」，但他表示，《星際效應》出現在他人生與職涯尚未定型的關鍵時刻，對他而言意義非凡。「這部電影是在我人生、職涯一切都還沒有定型的時候來到我身邊，而它至今仍是我參與過最喜歡的計畫，是我看過次數最多的一部電影，放眼整個人類電影史也是如此。」

事實上，提摩西過去便曾坦言，自己第一次看完《星際效應》後，曾整整哭了一個小時，原因並非電影本身，而是發現自己飾演的角色庫柏之子、青少年時期的湯姆，戲份在最終版本中被大幅刪減。他也在這次放映前直言，自己對角色的期待，其實從一開始就被「扭曲」。

提摩西回憶，當初拿到角色後，他上網搜尋資料，發現《星際效應》最早的版本，原本是一個以父子關係為核心的故事，讓他一度誤以為自己即將迎來重要突破，「當下真的心想：『天啊，我出頭了！』」但隨著劇本重寫，角色份量逐漸縮小，他也選擇接受。對此，諾蘭當場笑著插話：「永遠不要相信你在網路上看到的東西！」引發全場笑聲。

談到《星際效應》的誕生，諾蘭透露，最初構想來自物理學家基普索恩，希望拍一部「以真實科學為基礎、凝視更廣闊宇宙的科幻電影」，最早由史蒂芬史匹柏與喬納森諾蘭共同開發，諾蘭表示：「在我們合作完《黑暗騎士》之後，我弟弟接下了這個工作，開始和史蒂芬一起開發。」

諾蘭也不忘幽默的說「我可以叫他史蒂芬，但你們得叫他史匹柏先生。」他指出，這個計畫歷經多年醞釀，充滿令人驚豔的想法，也反覆經過不同版本的調整，但在史匹柏真正準備好開拍之前，始終沒有形成決定性的動能，最後在史匹柏轉向其他作品時，才正式釋出，並由諾蘭接手。

《星際效應》於2014年上映後，全球票房高達6.81億美金（約台幣213.42億元），並獲得5項奧斯卡提名、拿下最佳視覺效果獎。然而，相較於《黑暗騎士》系列與《全面啟動》的一致好評，《星際效應》當年的評價卻顯得格外兩極。

當提摩西試圖委婉提及首波反應較為顛簸時，諾蘭也毫不避諱直言：「你是在試著講得客氣一點吧。」他形容，當時影評與觀眾的反應帶著一種「挑剔與遲疑」，彷彿還沒準備好接受一部如此情感濃烈的諾蘭電影。

諾蘭也自嘲，自己過去曾被貼上「冷酷導演」的標籤，拍的都是冷靜、理性的電影，但《星際效應》真正吸引他的，正是它毫不掩飾的家庭情感與人性核心，「那是一部把心放在袖口上的電影。」而在眾多經典場面中，最讓觀眾難忘的，莫過於庫柏看著孩子多年來傳來的影像訊息、見證他們成長的那一幕。提摩西正是這段情感高潮中的關鍵一員。

沒想到，諾蘭卻在活動中鬆口，坦言自己其實並不特別喜歡提摩西在那場戲中的部分表演選擇。他回憶，當時提摩西的情緒詮釋相當黑暗，「甚至一度讓我覺得有點過頭了」，也曾當面提出意見。「但你還是照自己想要的方式，全他X地做了下去，繼續拍，」諾蘭笑說。

諾蘭表示，他並不認為那是固執，而是看得出提摩西對角色已有清楚想法，最終選擇在剪接室中，為這段表演找到屬於它的敘事位置。多年後回望，《星際效應》的影響力不減反增。諾蘭透露，近十年來，觀眾提起他的作品，話題已逐漸從《黑暗騎士》轉向《星際效應》，甚至在兩年前重映時，再度創下500萬美金（約台幣1.56億元）票房。

「你幾乎寧願觀眾對作品有強烈的感受，不管是討厭或深愛，」諾蘭說，「最難承受的，其實是那種『還好啦，就那樣』的冷淡反應。」而對提摩西而言，即便那場戲未必完全符合導演的原始期待，《星際效應》依然是一部讓他「流過最多眼淚」的作品，也成為他演員生涯中，無可取代的起點。

諾蘭的最新執導作品《奧德賽》預計7月17日在台上映。

