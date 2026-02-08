自由電子報
娛樂 日韓

車銀優、金宣虎接連出事 公司Fantagio遭韓媒點名：可能下市

「臉蛋天才」車銀優捲入逃稅疑雲。（翻攝自X）「臉蛋天才」車銀優捲入逃稅疑雲。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國娛樂圈近日兩位男神車銀優、金宣虎先後捲入逃稅疑雲，導致經紀公司Fantagio股價直探歷史低點，韓媒甚至傳出，市場開始有「會不會下市」的聲音。

「臉蛋天才」車銀優原本是公司的搖錢樹，業界估算，他一人就撐起公司超過60%營收。偏偏就在即將入伍、公司最需要穩定現金流的時刻，爆出200億韓元（約台幣4.35億元）級的逃稅疑雲。

首爾地方國稅廳認定，車銀優的收入在Fantagio、本人與母親名下法人之間分流，疑似利用「無實體家族法人」規避最高45%的個人所得稅，改走稅率僅20%出頭的法人路線。更戲劇化的是，車銀優母親法人登記地址，正是仁川江華島那間如今已歇業的炭烤鰻魚店。該店隨後由Fantagio接手、改名重開，外界怎麼看都像在拍懸疑劇。

金宣虎面臨逃稅危機，作品暫未受影響。（翻攝自IG）金宣虎面臨逃稅危機，作品暫未受影響。（翻攝自IG）

原本被寄望填補車銀優空窗的金宣虎，卻成了第二顆未爆彈；他在2024年成立家族法人「SH2」，父母掛名董事與監察人，結算款先進法人、再流回本人；法人卡刷生活費、車子掛公司名下，一套操作被攤在陽光下。

Fantagio緊急止血，宣布法人全面停運、啟動歇業，且家族薪資、法人車輛全數返還，法人稅已繳，個人所得稅補繳完成。韓媒報導，Fantagio股價一度跌到391韓元，市值約184億韓元（約台幣3.9億元），而KOSDAQ最新下市門檻是150億韓元（約台幣3.2億元）、連續30個交易日，韓網毒舌形容：「這不是經營娛樂公司，是在玩高風險金融商品。」

金宣虎話劇彩排照流出，網友懷疑消瘦不少。（翻攝自IG）金宣虎話劇彩排照流出，網友懷疑消瘦不少。（翻攝自IG）

不過即使如此，金宣虎仍有滿滿計畫，包括話劇《秘密通道》即將登場，下半年的戲劇作品也暫未影響，只是品牌方已開始切割，部分廣告下架、合作踩煞車，Fantagio面臨的不只是公關危機，而是一場公司存亡戰。

