娛樂 最新消息

李國毅消失2年有了「新身分」 繼承家業當總經理：辛苦又過癮

《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」。（一念電影提供）《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」。（一念電影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李國毅、邵雨薇和施柏宇等人合作的影集《微醺大飯店1980s》改編自「驚喜製造」廣受好評的沉浸式劇場 IP 的影集《微醺大飯店1980s》，今（９日）正式釋出前導預告與海報。相隔2年推出新作的李國毅和邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」，李國毅飾演繼承「微醺大飯店」家業的總經理「葉浩軍」，性格理性且壓抑，劇中面臨極大挑戰，除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊，對於演出這個角色，他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」

邵雨薇（左）和李國毅在《微醺大飯店1980s》上演複雜情感糾葛。（一念電影提供）邵雨薇（左）和李國毅在《微醺大飯店1980s》上演複雜情感糾葛。（一念電影提供）

飾演副總「劉曉萍」的邵雨薇，則挑戰從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。

在飯店擔任經理的施柏宇，則飾演具跑船經歷、直率帶點浪漫的「魏仕倫」，並同時晉升當「爺爺」，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿「祖孫」，兩人在黑嘉嘉穿越後相遇。施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，這種跨時空的互動反差，成為串起故事的重要關鍵。

王碩瀚（右）在《微醺大飯店1980s》喜歡蔡思韵飾演的香港女星。（一念電影提供）王碩瀚（右）在《微醺大飯店1980s》喜歡蔡思韵飾演的香港女星。（一念電影提供）

以《泥娃娃》成為破億鬼后的蔡思韵，劇中飾演來自香港的當紅女星「梁如嫣」，個性敢愛敢恨。為貼合角色背景，她特別調整語調、加重港式腔調，並在劇中挑戰走秀與演唱橋段，展現巨星風采。與她有多場對手戲的王碩瀚飾演深深愛慕梁如嫣的純情音樂才子「簡家輝」，為呈現鋼琴演出情節，特別加緊練習親自上陣演奏。他表示劇組原本有準備手替，不好意思笑說：「只能對手替老師很抱歉，讓他休息了一整天。」

李沐（左起）和黑嘉嘉在《微醺大飯店1980s》有不少對手戲。（一念電影提供）李沐（左起）和黑嘉嘉在《微醺大飯店1980s》有不少對手戲。（一念電影提供）

談到首次與蔡思韵合作，王碩瀚形容拍攝過程充滿安全感，「思韵有種姐姐照顧人的感覺」。而李沐飾演的「春子」，幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，因戲裡還得吹口琴，她也上了口琴課，直呼「角色難度也太高」。劇中她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。

