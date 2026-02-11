加密貨幣投資失利傳買陶朱隱園？ 麻吉大哥鬆口親回應

黃立成（左）、九把刀出席《功夫》首映會。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由知名導演九把刀執導、「麻吉大哥」黃立成出品的年度大片《功夫》，昨（10）日舉辦首映會，黃立成近期傳出加密貨幣投資失利，但又被爆買下台北市信義區超級豪宅「陶朱隱園」。對此，他親口做出回應。

身為《功夫》出品人，黃立成昨現身首映會，恰巧首映會鄰近「陶朱隱園」，現場有記者打趣問他：「大哥是從對面旋轉大樓過來的嗎？」一開始，黃立成還順著媒體記者問話開玩笑說：「嘿啦！」

請繼續往下閱讀...

隨後黃立成才改口自嘲：「沒有啦，現在全身就剩一支（懶覺）而已！」逗樂全場所有媒體；對於目前投資狀況是否安好？他強調：「都好啦、都好啦。」

台北市旋轉豪宅「陶朱隱園」，因每坪單價創新高而再度躍上版面。（記者徐義平攝）

黃立成玩加密貨幣近期傳出大翻車，根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，黃立成4日被清算10次，新存入25萬枚USDC（約790萬台幣）資金，虧到只剩下5.77萬枚USDC（約182萬台幣）。

近來加密貨幣市場受到宏觀經濟不確定性、資金流向變化，以及市場情緒快速反轉等多重因素影響，價格走勢劇烈震盪。據監測數據顯示，黃立成加密帳戶本月2日晚間因高槓桿操作遭到強制平倉，帳戶資金幾乎被清空。不過，黃立成並未因此退場，而是加碼存入25萬枚USDC，並持續以高槓桿策略做多以太幣和HYPE幣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法