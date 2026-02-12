自由電子報
娛樂 最新消息

ZB1「9人青春」將劃下句點！4人離隊安可場成最後同台

「ZB1」宣布未來將以5人體制持續活動。（翻攝自X）「ZB1」宣布未來將以5人體制持續活動。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「ZB1」ZEROBASEONE 今（12）拋震撼彈，宣布未來將以5人體制持續活動，成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭確定成為新陣容核心，而章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰等隸屬Yuehua娛樂的4名成員，則在完成專案後各自迎接新篇章，另外《HERE & NOW》安可場，也將成為9人最後一次全員同台

據公告，近期轉至WAKEONE的SEOK MATTHEW與朴乾旭，加上原本所屬的金泰來，成為新體制的核心基礎；成韓彬（Studio Gl1de）與金志雄（Nest Entertainment）雙方經紀公司在尊重藝人意願下充分協商，最終達成共識。

隨著WAKEONE集結3名成員統籌經紀事務，5人體制被形容為「穩定運作的基礎完成」，公司也強調：「形式雖然改變，但9人累積的音樂與價值將持續延續。」

「ZB1」未來將以5人體制持續活動。（翻攝自X）「ZB1」未來將以5人體制持續活動。（翻攝自X）

另一方面，章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰4人將在完成專案活動後分道揚鑣。而讓粉絲最心碎、也最期待的，是《2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE》將成為9人最後一次完整舞台。

「最後合體」這四個字，對粉絲來說重量十足，網友紛紛留言「尊重成員選擇，支持5人繼續走」、「至少還有安可場能好好告別」，也有人遺憾表示：「9人是青春，5人是現實。」

ZEROBASEONE從選秀出道以來人氣爆發，9人化學反應被視為團魂關鍵，如今縮編為5人，對團體定位、音樂風格與舞台呈現都勢必產生變化。韓網業界人士分析，5人體制更有利於集中資源與長期規劃，但粉絲情感過渡期才是真正考驗。

