晦氣、衰氣、病氣掃光光！12生肖做對居家大掃除「旺財旺運」一整年

按照每個生肖的流年運勢，需要優先處理的 「環境地雷區」與「開運關鍵點」，也不盡相同。

〔娛樂頻道／綜合報導〕把握農曆春節前最後2個週末，幫居家進行大掃除很重要！「臘月二十四，撣塵掃房子」，這句傳承千年的諺語，揭示了大掃除遠超日常清潔的深刻本質。老一輩的智慧深信，經過一整年的生活，屋子裡不僅積累了有形的灰塵，更滯留了無形的「晦氣」、「衰氣」與「病氣」。

命理專家菲菲老師提醒，這些不良的氣場能量，可能會實體化為角落的蛛網、櫥櫃的舊物與樑上的積塵，若不在年關時徹底清除，恐將會阻礙新年的福氣與生氣進入，甚至影響家運。

以今年丙午火馬年「雙火通明」的流年格局為例，「火」需要「木」來生助其正面效應，更需要「水」來平衡其燥烈之性，以達「水火既濟」的圓融境界。菲菲老師據此提供2大核心重點：

1．疏通火路

重點清理家中所有可能「阻塞氣流」、「積聚燥氣」或「助長火煞」的雜物、髒污與危險角落，為旺盛的行動能量創造流暢無阻的物理通道。

2．引水潤局

透過清潔與整理，在關鍵的生活場域，刻意營造出能帶來「冷靜」、「滋養」與「流動」感的環境，以此平衡流年氣場，將火年的「衝勁」轉化為可持續的「動力」。

另外，按照每個生肖的流年運勢，需要優先處理的「環境地雷區」與「開運關鍵點」，也不盡相同。菲菲老師例，像是需要特別關注健康議題的生肖，「除穢」核心應放在寢室與廚房；而人際關係面臨挑戰的生肖，則需著重於清理客廳這一類聚焦社交與溝通相關的空間。

➤鼠（沖太歲）→大門後方、玄關鞋櫃

· 年度運勢核心：流年變動劇烈，事業與生活易有突發變化，需穩住陣腳，保持靈活。

· 自保策略：暢通家中的氣流與動線，避免任何阻滯感，以應對外界的波動。

· 除穢重點：大門後方、玄關鞋櫃。此處是氣口，雜亂會阻礙氣流，加劇「沖太歲」帶來的動盪與不穩感。

· 開運技巧：徹底清潔大門內外，更換一盞明亮的門燈。玄關處可放置一小盆生氣盎然的綠色植物（如黃金葛）。

· 禁忌：避免在家中儲藏室或較陰暗的角落堆積紅色物品或過多易燃物（如舊報紙、紙箱）。

➤牛（害太歲）→冰箱、廚房流理臺下方

· 年度運勢核心：易受小事牽連或健康小問題困擾，需紮穩根基，特別注意飲食與日常安全。

· 自保策略：維護好代表「食祿」與「休憩」的空間品質，從源頭鞏固運勢。

· 除穢重點：廚房流理臺下方、冰箱內過期食品。此處關乎「食祿」與健康，髒污會直接影響身體運勢，加劇「害」太歲的負面影響。

· 開運技巧：清理後，可在廚房碗櫥或儲物櫃裡，放置一個黃色陶瓷容器並裝滿米，象徵食祿豐足，根基穩固。

· 禁忌：臥室床下忌塞滿雜物，尤其是金屬廢件或沉重書籍，以免影響睡眠與健康氣場。

➤虎（犯五鬼）→書桌、電腦主機、檔案櫃

· 年度運勢核心：才華洋溢卻易招小人嫉妒，或生文書合約糾紛，須保護好個人成果。

· 自保策略：讓工作與創意空間井然有序、界限分明，消除招致是非的混亂能量。

· 除穢重點：書桌下方、電腦主機周邊、檔案櫃深處。這些地方是事業與文書的根基，灰塵與雜亂易招致小人窺探與文書上的麻煩失誤。

· 開運技巧：將所有文件重新歸檔，果斷丟棄無用紙張。用少許加入海鹽的清水（或發財水）擦拭辦公桌的左手邊桌面（青龍位）。

· 禁忌：勿保留破損、模糊或已不再使用的個人印章、公司舊名片。

➤兔（偏沖太歲）→客廳電視櫃、音響周圍

· 年度運勢核心：人際關係是重點，但易生誤會或無謂開銷，需深化有品質的連結。

· 自保策略：整頓社交與娛樂空間，營造和諧、真誠的溝通氛圍。

· 除穢重點：客廳電視櫃、音響周圍、以及社交軟體的陳年聊天記錄。清理實體與數位空間中，殘留的混亂人際能量與無效社交信息。

· 開運技巧：仔細整理沙發縫隙，清洗所有靠墊套。可在客廳的茶几或電視櫃上擺放一瓶鮮花，提升和諧氣場。

· 禁忌：家中鏡子應避免正對床鋪或直接對照大門，容易引發感情與人際上的不穩定與紛爭。

➤龍（犯喪門）→祖先牌位、家族相片陳列處

· 年度運勢核心：心情易感壓抑，或需處理較嚴肅的家庭事務，保持環境明亮至關重要。

· 自保策略：驅逐家中所有陰暗、沉滯的角落，用光明與條理提升正面能量。

· 除穢重點：祖先牌位或家族相片陳列處周邊、家中最少走動的陰暗角落、所有天花板角落的蛛網。務必保持這些區域的肅穆、潔淨與明亮。

· 開運技巧：以香爐灰輕抹或用海鹽水輕輕擦拭神龕周圍桌面。將家中所有光線昏暗的燈泡，特別是客廳與餐廳主燈，更換為明亮溫暖的燈具。

· 禁忌：避免在屋內走廊或客廳顯眼處堆放藥品、醫療器材或相關廢棄物。

➤蛇（犯天空）→天花板、吊扇、高櫃頂部

· 年度運勢核心：想法多卻難落實，或易有虛幻不實的期望，需務實並關注細節。

· 自保策略：著重清理高處與不切實際的擺設，讓思維與環境都「落地」、穩固。

· 除穢重點：所有天花板、高櫃頂部、吊扇及燈具葉片。「天空」星意謂虛幻不實或高空落物風險，高處的清潔至關重要，不可馬虎。

· 開運技巧：仔細檢查並修補牆壁、天花板的任何裂縫。可在客廳的邊櫃或沙發旁的角落，放置一個小型金屬風鈴或靜音時鐘，有助穩定氣場。

· 禁忌：勿在家中懸掛過於抽象、色彩混亂或令人感覺不安的畫作與裝飾。

➤馬（值、刑太歲）→刀具工具箱、電線線路

· 年度運勢核心：壓力與挑戰並存，易因自身急躁或外在衝突引發問題，須舒緩緊張氣場。

· 自保策略：移除所有帶來「銳利感」與「混亂感」的物件，創造安全、平靜的空間。

· 除穢重點：刀具工具箱、所有糾纏的電線線路、存放法律文件或合約的抽屜。火氣旺盛之年需特別防範金屬銳傷（劍鋒煞）與電線走火風險，文書區域紊亂則易引發官非。

· 開運技巧：將所有刀具收入盒中妥善收納，用束帶整理所有電線。將重要文件分類收納於單獨文件盒中。可多使用藍、綠色系的清潔布或增添此類色系的小裝飾。

➤羊（犯病符）→排水孔、床單被褥枕芯

· 年度運勢核心：健康是需要守護的重點，避免因身體不適而影響整體運勢。

· 自保策略：徹底清潔與「水」、「氣」相關的區域，打造一個乾爽、潔淨的居住環境。

· 除穢重點：浴室與廚房所有排水孔、床單被褥枕芯、空氣不流通的衣櫃內部。從源頭杜絕濕氣、黴菌與塵蟎，是防止「病符」影響最直接的環境對策。

· 開運技巧：用沸水或專用清潔劑沖洗所有排水孔。寢具務必徹底清洗並在陽光下曝曬。在衣櫃中放置吸濕劑或香氛竹炭包。

· 禁忌：床頭應避免緊貼廁所或浴室的牆面，或上方有橫樑、吊櫃壓迫。

➤猴（犯天狗）→庫、儲藏室、陽台

· 年度運勢核心：需提防意料之外的財務損耗或物品損失，守成為上，避免疏忽。

· 自保策略：清理被遺忘的雜物，為財物建立清晰、安全的收納系統。

· 除穢重點：倉庫、儲藏室、陽台長期堆積的雜物。「天狗」有吞噬、暗中損失之意，清理這些「被遺忘」的陳年舊物，等同主動減少破財與損失的風險。

· 開運技巧：果斷執行「斷捨離」，丟棄一年以上未曾使用的物品。整理後，在儲藏室或倉庫內點亮一盞小黃燈，長期保持微弱光明，有助驅除陰暗能量。

· 禁忌：家中應避免擺設鳥類造型且已破損、褪色的裝飾品或畫作。

➤雞（偏沖太歲）→音響喇叭、鏡面

· 年度運勢核心：口舌是非增多，溝通易生誤解，須淨化言語能量，維護個人形象。

· 自保策略：確保家中映射形象的鏡面潔淨，並減少引發爭執的環境誘因。

· 除穢重點：音響喇叭周圍、家人常發生爭執的區域（如飯廳）、所有鏡面。減少引發與強化口舌爭執的環境因素，保持映像清晰。

· 開運技巧：仔細清潔所有鏡子，確保映像清晰不扭曲。可在客廳的中央位置，每日放置一杯乾淨的清水，並於隔日更換，有助淨化言語能量。

· 禁忌：避免在辦公室或家中顯眼處飼養帶有攻擊性、好鬥的魚類（如鬥魚）。

➤狗（犯白虎）→獎盃、刀劍模型櫃

年度運勢核心：需留意金屬器具安全與意外衝撞，遠離爭端，營造平和安穩的氛圍。

· 自保策略：收納好尖銳物品，修復家中所有不穩固的設施，消除安全隱患。

· 除穢重點：擺放獎盃、刀劍模型等金屬裝飾的櫃子、所有出現破損或搖晃的家具。白虎主金屬煞與血光，需妥善處理尖銳物與不安定因素。

· 開運技巧：將家中的尖銳金屬裝飾品暫時收起，或用紅布、絨布蓋住。立即修復或淘汰搖晃的桌椅、櫥櫃門。

· 禁忌：避免在臥室或休息的區域懸掛猛獸、戰爭主題的圖畫或攝影作品。

➤豬（犯天厄）→櫃體下方、潮濕牆角

· 年度運勢核心：小心突發的麻煩或設備故障，特別是與水、電相關，預先檢查可防患未然。

· 自保策略：仔細檢修家中的管線與設備，保持關鍵區域的乾燥與流通。

· 除穢重點：所有水管線路經過的櫃體下方、潮濕的牆角、廢棄不用的舊手機或通訊設備。「天厄」與水路故障、突發狀況有關，需預先檢查，杜絕隱患。

· 開運技巧：仔細檢查所有水龍頭、馬桶有無漏水或滴水。徹底清除牆角、窗邊的霉斑。可在客廳或書房的櫃子上，放置圓潤的白色陶瓷擺飾，象徵金（陶瓷屬土，土生金）來生水，流通財氣。

· 禁忌：廚房爐火附近（屬火）與浴室門口（屬水）應保持淨空、乾爽，切忌堆積雜物，尤其避免紅色物品，以防「水火相激」引發不必要的突發狀況。

歲末居家大掃除不僅清除髒污，也可以清除不好的氣場能量，遠離無形的「晦氣」、「衰氣」與「病氣」。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

☆民俗說法僅供參考☆

