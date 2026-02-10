自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【2/10～2/15生肖週運提要】蛇年完美收官！12生肖布局3運迎大吉

面對蛇年最後一週，想要完美收官，12生肖關鍵行動各有突破點。 （美聯社）面對蛇年最後一週，想要完美收官，12生肖關鍵行動各有突破點。 （美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春節腳步接近，不管在工作、投資或家庭生活都進入緊繃狀態，急於為蛇年劃下完美句點的同時，也想為馬年開春迎來好兆頭。命理專家書珩老師提醒，愈到年尾，愈須要穩中求進，12生肖本週遇上的突破點各有不同，屬龍財運最旺，屬鼠的事業運最強，而桃花方面則是由屬猴的朋友拿下本週榜王。

 

◆錢財最旺：龍

◆事業最強：鼠

◆桃花最紅：猴

 

【猴．鼠．龍】貴人顯現 順勢而為

．好運指數：★★★★★

→工作＆財運：本週生活大加分，工作方面有貴人顯現，助攻事業運程與各項企劃，就算遇到一時卡關，也不用太擔心，順勢而為就好，不宜求急，也不要求快。

→感情＆家庭：守正則吉，好好的相信自己判斷，就是好事。

→特別叮嚀：屬龍的朋友，本週機會與誘惑並存，投資跟感情方面都應懂得分辨真偽，因為這兩者都可能遇上詐騙危機。

 

【虎．馬．狗】行動力強 突破現狀

．好運指數：★★★★

→工作＆財運：面對農曆年前最後一週，虎、馬、狗3個生肖的朋友行動力乒乓叫，很多事情都急著想在年前完成，對自我要求甚高，也都能確實執行。

→感情＆家庭：單身朋友會有急於「脫單」的衝動，建議先尋求一個知心識情的知己，先別比急著確定彼此關係或步入下一個階段更為重要。若是家庭關係裡的突破現狀，也許就不是一件好事，有些事情還是得慢慢說比較好。

→特別叮嚀：本週工作忙碌，成果可期，但須注意一下作息跟健康，避免過勞。

 

【豬．兔．羊】穩中求進 以和為貴

．好運指數：★★★

→工作＆財運：豬、兔、羊3個生肖的朋友在這個禮拜要特別告訴自己，平穩或者是慢慢來，效果可能會比「一心求快」更容易達到目標，尤其在工作上面，不要總是被數字追趕，試著放輕鬆點。

→感情＆家庭：千萬記得要「以和為貴」，有時候有些話不要說出來，反而比較好。尤其若已是老夫老妻，「退一步」想想對方的本意，可能就不會被一時的怒火沖昏頭。

→特別叮嚀：本週情緒起伏較大，容易因為他人一句話而受影響，須避免口舌是非。

 

【蛇．雞．牛】低調行事 守成為上

．好運指數：★★

→工作＆財運：本週宜收斂自己鋒芒畢露的樣貌，把自己呢放在一個比較平緩低調的位置上面，比較不容易被「流彈」掃到。

→感情＆家庭：家庭關係宜守成為上，經營感情之道貴在「處之泰然」、「順勢自然」。例如年節將至，不要覺得自己一定採買什麼年菜或年貨，或要求自己和家人應該要大掃除等等，不要被規距或俗例框限住。

→特別叮嚀：屬牛的朋友要注意一下財務進出，避免替人擔保或衝動消費。

書珩老師提醒，愈到年尾愈不宣躁進。（書珩提供）書珩老師提醒，愈到年尾愈不宣躁進。（書珩提供）

【命理達人 書珩老師】

．專長：紫微／元辰宮、姓名命名、陽宅風水、易經占卜

．經歷：華視作文教學節目主持人講師、漁樵耕讀負責人、英國保誠人壽大灣區風水生肖講師、AIA人壽大灣區九宮風水講師、台灣友達保險九宮風水講師、台灣醫療代理可若夫面相諮詢專任講師、馬來西亞柔佛洲建物平台VR風水鑑定師

  

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中