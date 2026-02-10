【2/10～2/15生肖週運提要】蛇年完美收官！12生肖布局3運迎大吉

面對蛇年最後一週，想要完美收官，12生肖關鍵行動各有突破點。 （美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春節腳步接近，不管在工作、投資或家庭生活都進入緊繃狀態，急於為蛇年劃下完美句點的同時，也想為馬年開春迎來好兆頭。命理專家書珩老師提醒，愈到年尾，愈須要穩中求進，12生肖本週遇上的突破點各有不同，屬龍財運最旺，屬鼠的事業運最強，而桃花方面則是由屬猴的朋友拿下本週榜王。

◆錢財最旺：龍

◆事業最強：鼠

◆桃花最紅：猴

【猴．鼠．龍】貴人顯現 順勢而為

．好運指數：★★★★★

→工作＆財運：本週生活大加分，工作方面有貴人顯現，助攻事業運程與各項企劃，就算遇到一時卡關，也不用太擔心，順勢而為就好，不宜求急，也不要求快。

→感情＆家庭：守正則吉，好好的相信自己判斷，就是好事。

→特別叮嚀：屬龍的朋友，本週機會與誘惑並存，投資跟感情方面都應懂得分辨真偽，因為這兩者都可能遇上詐騙危機。

【虎．馬．狗】行動力強 突破現狀

．好運指數：★★★★

→工作＆財運：面對農曆年前最後一週，虎、馬、狗3個生肖的朋友行動力乒乓叫，很多事情都急著想在年前完成，對自我要求甚高，也都能確實執行。

→感情＆家庭：單身朋友會有急於「脫單」的衝動，建議先尋求一個知心識情的知己，先別比急著確定彼此關係或步入下一個階段更為重要。若是家庭關係裡的突破現狀，也許就不是一件好事，有些事情還是得慢慢說比較好。

→特別叮嚀：本週工作忙碌，成果可期，但須注意一下作息跟健康，避免過勞。

【豬．兔．羊】穩中求進 以和為貴

．好運指數：★★★

→工作＆財運：豬、兔、羊3個生肖的朋友在這個禮拜要特別告訴自己，平穩或者是慢慢來，效果可能會比「一心求快」更容易達到目標，尤其在工作上面，不要總是被數字追趕，試著放輕鬆點。

→感情＆家庭：千萬記得要「以和為貴」，有時候有些話不要說出來，反而比較好。尤其若已是老夫老妻，「退一步」想想對方的本意，可能就不會被一時的怒火沖昏頭。

→特別叮嚀：本週情緒起伏較大，容易因為他人一句話而受影響，須避免口舌是非。

【蛇．雞．牛】低調行事 守成為上

．好運指數：★★

→工作＆財運：本週宜收斂自己鋒芒畢露的樣貌，把自己呢放在一個比較平緩低調的位置上面，比較不容易被「流彈」掃到。

→感情＆家庭：家庭關係宜守成為上，經營感情之道貴在「處之泰然」、「順勢自然」。例如年節將至，不要覺得自己一定採買什麼年菜或年貨，或要求自己和家人應該要大掃除等等，不要被規距或俗例框限住。

→特別叮嚀：屬牛的朋友要注意一下財務進出，避免替人擔保或衝動消費。

書珩老師提醒，愈到年尾愈不宣躁進。（書珩提供）

【命理達人 書珩老師】

．專長：紫微／元辰宮、姓名命名、陽宅風水、易經占卜

．經歷：華視作文教學節目主持人講師、漁樵耕讀負責人、英國保誠人壽大灣區風水生肖講師、AIA人壽大灣區九宮風水講師、台灣友達保險九宮風水講師、台灣醫療代理可若夫面相諮詢專任講師、馬來西亞柔佛洲建物平台VR風水鑑定師

☆民俗說法僅供參考☆

