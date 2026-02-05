庾澄慶放閃小14歲主播妻！50歲張嘉欣近況曝光「美成這樣」

庾澄慶與愛妻張嘉欣同赴觀賞張學友香港站巡演。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「哈林」庾澄慶上個月現身香港朝聖張學友「60+」巡迴演唱會最終場，除了親眼見證這場指標性演出，他身旁還罕見出現結婚10年的前主播愛妻張嘉欣。夫妻同框畫面曝光後掀起討論，特別是年滿50歲的張嘉欣近況，成為關注焦點。

64歲庾澄慶現身香港朝聖張學友巡演後開心分享觀演心得，直喊「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害」，同時附上一張自拍近照，只見他身穿紅色花紋上衣、五官毫無遮掩，狀態相當亮眼，吸引超過2萬名粉絲朝聖。鏡頭之外，現場還有鍾鎮濤夫婦、葉童夫婦、曾志偉等多位圈內人士到場，星光熠熠。

50歲張嘉欣自主播台退下後，全心投入家庭，面容體態保養得宜。（組合照，翻攝自微博）

隨後有網友釋出現場畫面，50歲張嘉欣就坐在庾澄慶左手邊，她留著中分黑長髮、佩戴耳環，身穿米色外套，臉部未刻意遮掩，不時露出微笑，整體氣色與精神狀態相當好，散發成熟魅力。畫面曝光後，留言區湧入「好難得公開露面」、「主播好漂亮」、「老夫老妻的神仙眷侶」等回應。

庾澄慶與愛妻張嘉欣觀賞張學友巡演被捕獲。（組合照，翻攝自微博）

張嘉欣原為民視主播，2016年與庾澄慶結婚並於隔年誕下女兒後，選擇結束長達15年的主播生涯，將重心轉向家庭，生活一向低調，2018年再迎來兒子，一家4口相當美滿。期間，庾澄慶也曾暫緩部分工作陪伴孩子成長，或在中國擔任音樂節目導師，近年回到台灣螢光幕前，並於2024年奪下金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

