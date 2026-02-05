自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

庾澄慶放閃小14歲主播妻！50歲張嘉欣近況曝光「美成這樣」

庾澄慶與愛妻張嘉欣同赴觀賞張學友香港站巡演。（組合照，翻攝自微博）庾澄慶與愛妻張嘉欣同赴觀賞張學友香港站巡演。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「哈林」庾澄慶上個月現身香港朝聖張學友「60+」巡迴演唱會最終場，除了親眼見證這場指標性演出，他身旁還罕見出現結婚10年的前主播愛妻張嘉欣。夫妻同框畫面曝光後掀起討論，特別是年滿50歲的張嘉欣近況，成為關注焦點。

64歲庾澄慶現身香港朝聖張學友巡演後開心分享觀演心得，直喊「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害」，同時附上一張自拍近照，只見他身穿紅色花紋上衣、五官毫無遮掩，狀態相當亮眼，吸引超過2萬名粉絲朝聖。鏡頭之外，現場還有鍾鎮濤夫婦、葉童夫婦、曾志偉等多位圈內人士到場，星光熠熠。

50歲張嘉欣自主播台退下後，全心投入家庭，面容體態保養得宜。（組合照，翻攝自微博）50歲張嘉欣自主播台退下後，全心投入家庭，面容體態保養得宜。（組合照，翻攝自微博）

隨後有網友釋出現場畫面，50歲張嘉欣就坐在庾澄慶左手邊，她留著中分黑長髮、佩戴耳環，身穿米色外套，臉部未刻意遮掩，不時露出微笑，整體氣色與精神狀態相當好，散發成熟魅力。畫面曝光後，留言區湧入「好難得公開露面」、「主播好漂亮」、「老夫老妻的神仙眷侶」等回應。

庾澄慶與愛妻張嘉欣觀賞張學友巡演被捕獲。（組合照，翻攝自微博）庾澄慶與愛妻張嘉欣觀賞張學友巡演被捕獲。（組合照，翻攝自微博）

張嘉欣原為民視主播，2016年與庾澄慶結婚並於隔年誕下女兒後，選擇結束長達15年的主播生涯，將重心轉向家庭，生活一向低調，2018年再迎來兒子，一家4口相當美滿。期間，庾澄慶也曾暫緩部分工作陪伴孩子成長，或在中國擔任音樂節目導師，近年回到台灣螢光幕前，並於2024年奪下金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中