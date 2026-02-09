自由電子報
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》刷新影史賣破成亞軍！明天有望衝破5億

翁倩玉本週再度來台出席《陽光女子合唱團》星光燦爛場。（壹壹喜喜提供）翁倩玉本週再度來台出席《陽光女子合唱團》星光燦爛場。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》持續挑戰台灣影史紀錄，上週末（2月6至8日）順利蟬聯全台四週票房冠軍！粗估全台票房已近台幣4.9億，超越《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》的台幣4.72億，登上台灣影史台片票房第2名。

目前台灣影史台片冠軍仍是今年將滿18週年、由魏德聖執導的《海角七號》，以台幣5億3435萬穩居影史台片之冠，同時也是影史唯一賣破台幣5億大關的台片。《陽光女子合唱團》的票房則有望在明天（10日）追上該片腳步，跨過台幣5億大關。

《陽光女子合唱團》登上台灣影史台片票房第2名。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》登上台灣影史台片票房第2名。（壹壹喜喜提供）

上週末影人也持續進行謝票活動，包括台北場由曾愷弦、羅晨恩母女檔一同出席，羅晨恩還在現場加碼自彈自唱主題曲《再見的時候》，場面動人；台南場則有「方科長」苗可麗與「育雯」陳庭妮走進四百位觀眾之中，與大家一起高歌《幸福在歌唱》，陳庭妮更與大家猜拳，送出幸運春聯，與粉絲開心同樂。

本週四（12日）星光燦爛場更有粉絲久等了的「玉英奶奶」翁倩玉再度來台，和「Julian」黃瀞怡（小薰）一同與大家見面，上週場次開賣立刻被搶購一空，相當驚人。《陽光女子合唱團》持續在台熱映中，除了本週將挑戰《海角七號》蟬聯近18年的影史台片冠軍寶座，也將一路衝進賀歲檔繼續賣！

