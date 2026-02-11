自由電子報
娛樂 最新消息

觀眾說了算！首屆「台灣娛樂電影獎」《96分鐘》橫掃4冠制霸

《96分鐘》（左起）、《有病才會喜歡你》、《大濛》、《泥娃娃》與《角頭－鬥陣欸》頗受台灣觀眾喜愛。（華影國際影藝、紅杉娛樂、曼尼娛樂、天予電影、牽猴子提供，合成圖）《96分鐘》（左起）、《有病才會喜歡你》、《大濛》、《泥娃娃》與《角頭－鬥陣欸》頗受台灣觀眾喜愛。（華影國際影藝、紅杉娛樂、曼尼娛樂、天予電影、牽猴子提供，合成圖）

〔記者鍾志均／台北報導〕首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards）由台北市影片商業同業公會主辦，兩週時間吸引近3萬票參與，把權力交給觀眾，哪部片紅、誰被愛，全都用手指投出來。

2025年度大片《96分鐘》氣勢如虹，一口氣抱走4項獎座，成為首屆最大贏家；從最具市場期待感的「敲碗續集」，到演員個人魅力獎項，幾乎全面制霸。

宋芸樺獲得「希望一起演女主角」，她感性表示希望角色能「活出來」，未來也期待帶觀眾去更多不同的地方。這番話立刻被粉絲截圖轉發：「續集是不是已經在路上？」

林柏宏和李李仁的火花，被票選為「年度銀幕CP搭檔」。他一邊嘴上嫌李李仁角色太壞，一邊甜喊「李仁哥我愛」，還自嘲為什麼沒有「希望一起演男主角」獎項，「跟我演的人都可以活下來耶！」幽默發言再度圈粉。

李李仁（右）以《96分鐘》深受觀眾喜愛，獲得「希望下次演主角」獎，左為林柏宏。（華影國際影藝提供）李李仁（右）以《96分鐘》深受觀眾喜愛，獲得「希望下次演主角」獎，左為林柏宏。（華影國際影藝提供）

至於李李仁更是一人雙收，不只被網友推為想看他當主角，還順勢成為CP話題核心。他笑說「不好意思搶走林柏宏」，卻也坦言：「如果真的有續集，我隨時準備好。」

另一部口碑破億佳作《大濛》同樣火力全開，抱回4獎，包括「年度感動電影」、「最想推薦給別人」。

柯煒林在電影《大濛》中展現出極具鬆弛感的演技，成功將角色氣質鮮明地傳遞給觀眾。（華文創提供）柯煒林在電影《大濛》中展現出極具鬆弛感的演技，成功將角色氣質鮮明地傳遞給觀眾。（華文創提供）

男主角柯煒林拿下「希望一起演男主角」，開心表示希望之後能再來台灣拍戲；陳以文則憑劇中狠角色奪下「年度反派」，他幽默說要「在反派中昇華蛻變」，讓不少觀眾笑回：「拜託不要再變更壞了！」

青春愛情片《有病才會喜歡你》攻下「年度約會電影」，監製賴宇同表示，能成為許多人第一次或重要的一次約會回憶，本身就是最大肯定。

2025年堪稱台灣電影豐收年，一年誕生五部破億作品，包括《96分鐘》、《角頭－鬥陣欸》、《泥娃娃》與《大濛》等，展現市場能量。

值得一提的是，因上映時間未納入評選期間的《陽光女子合唱團》雖未參與投票，但在討論度上依舊被頻頻點名，顯示觀眾聲量早已超越獎項本身。

公會表示，希望藉由全民評審制補足產業評價空白，讓市場聲音被看見。畢竟在串流與短影音時代，觀眾情緒與分享力，往往比專業評分更有影響力。

全民投票獎名單：

年度感動電影：《大濛》

最想推薦給別人：《大濛》

年度反派：《大濛》陳以文

希望一起演男主角：《大濛》柯煒林

年度銀幕CP搭檔：《96分鐘》林柏宏、李李仁

希望一起演女主角：《96分鐘》宋芸樺

希望下次演主角：《96分鐘》李李仁

敲碗續集：《96分鐘》

年度約會電影：《有病才會喜歡你》

評審團特別鼓勵獎：

票房獎：《96分鐘》 &《角頭-鬥陣欸》&《泥娃娃》

全家總動員獎：《進行曲》 &《乒乓男孩》

爆米花貢獻獎 ：《角頭-鬥陣欸》

開創精神獎：《96分鐘》

純愛戰士獎：生活飲料

備註1：本活動票選影片框列時間為 2024年12月1日-2025年11月30日之國產電影（不含紀錄片）。

備註2：評審團特別鼓勵獎公布時間為2026年1月23日，《大濛》於2026年1月29日票房破億，故未能列入特別鼓勵獎。

