早睡早起身體好 立春4生肖注意健康

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的立春有點特別，緊接在尾牙隔天就是24節氣當中第一個節氣「立春」。民俗專家楊登嵙表示，2026年2月4日清晨4時03分正式進入「立春」，代表寒冬即將退場、萬物回春，展現盎然生機，同時也代表正式進入「火馬年」。從立春到立夏，都是迎新轉運、養生調運的關鍵期，楊登嵙特別叮嚀注意這段期間的禁忌與運勢。

立春代表天地陽氣升發，農業社會時期，立春也是春耕的起點，人體順應節氣邊化，特別重視「養肝腎、顧氣血」。乍暖還寒的時期，要注意減少受風寒與感冒的機會，替一年的健康打下良好基礎。

立春半個月後，變化漸趨劇烈，生肖虎、豬、猴、蛇者需注意急性傳染病、感冒與腸胃不適。楊登嵙特別強調須防脾胃、腸道、消化系統急性病症，適度運動可提升免疫力。

立春後日照時間拉長，建議早睡早起，最好在晚間11點前入睡，有助養肝排毒。白天則可多從事戶外活動、登山踏青，舒展筋骨，讓氣血運行順暢，減少春睏與倦怠感。

飲食方面，楊登嵙建議可攝取辛甘發散食物，例如芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜，促進血液循環、提升代謝，這些能夠「升發陽氣」的食物可幫助排毒、降血脂血壓，對抗「倒春寒」。

穿著部分宜選擇柔軟、透氣且具保暖效果的衣物，外搭擋風、防潑水的外套；鞋襪部分應避免悶濕引發不適。居家生活方面，在使用瓦斯熱水器或爐具時，務必保持通風，避免一氧化碳中毒。另外，種植綠色植物既能淨化空氣，同時也象徵生氣勃勃。

楊登嵙也提到，春天正是「踏春」的好時節，避免動怒與爭執，保持樂觀愉快，才能真正把立春的旺氣留在身邊。

