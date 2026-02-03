自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

早睡早起身體好 立春4生肖注意健康

時序立春，玉山國家公園山櫻花綻放，是賞鳥的黃金季節。（玉管處提供）時序立春，玉山國家公園山櫻花綻放，是賞鳥的黃金季節。（玉管處提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的立春有點特別，緊接在尾牙隔天就是24節氣當中第一個節氣「立春」。民俗專家楊登嵙表示，2026年2月4日清晨4時03分正式進入「立春」，代表寒冬即將退場、萬物回春，展現盎然生機，同時也代表正式進入「火馬年」。從立春到立夏，都是迎新轉運、養生調運的關鍵期，楊登嵙特別叮嚀注意這段期間的禁忌與運勢。

立春代表天地陽氣升發，農業社會時期，立春也是春耕的起點，人體順應節氣邊化，特別重視「養肝腎、顧氣血」。乍暖還寒的時期，要注意減少受風寒與感冒的機會，替一年的健康打下良好基礎。

立春半個月後，變化漸趨劇烈，生肖虎、豬、猴、蛇者需注意急性傳染病、感冒與腸胃不適。楊登嵙特別強調須防脾胃、腸道、消化系統急性病症，適度運動可提升免疫力。

2026年的立春有點特別，緊接在尾牙隔天就是24節氣當中第一個節氣「立春」。（資料照，記者王姝琇攝）2026年的立春有點特別，緊接在尾牙隔天就是24節氣當中第一個節氣「立春」。（資料照，記者王姝琇攝）

立春後日照時間拉長，建議早睡早起，最好在晚間11點前入睡，有助養肝排毒。白天則可多從事戶外活動、登山踏青，舒展筋骨，讓氣血運行順暢，減少春睏與倦怠感。

飲食方面，楊登嵙建議可攝取辛甘發散食物，例如芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜，促進血液循環、提升代謝，這些能夠「升發陽氣」的食物可幫助排毒、降血脂血壓，對抗「倒春寒」。

穿著部分宜選擇柔軟、透氣且具保暖效果的衣物，外搭擋風、防潑水的外套；鞋襪部分應避免悶濕引發不適。居家生活方面，在使用瓦斯熱水器或爐具時，務必保持通風，避免一氧化碳中毒。另外，種植綠色植物既能淨化空氣，同時也象徵生氣勃勃。

楊登嵙也提到，春天正是「踏春」的好時節，避免動怒與爭執，保持樂觀愉快，才能真正把立春的旺氣留在身邊。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中