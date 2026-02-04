吳敦曾爆「5千萬包養乾女兒賈靜雯」！昔合體《康熙來了》全說了

賈靜雯（左）第一次看到吳敦很緊張。（翻攝自YT）

〔記者蕭方綺／台北報導〕竹聯幫大老吳敦3日去世，享壽77歲，震驚各界。而吳敦在圈內女人緣好，賈靜雯就是她乾女兒，賈靜雯2009年與第一任丈夫孫志浩婚姻觸礁，吳敦甚至跳出來替賈靜雯叫屈，怒批一切都是孫志浩太愛玩，吳敦和賈靜雯當然也傳過緋聞，甚至被爆他曾以5000萬包養賈靜雯，當時2人直接在節目《康熙來了》澄清。

賈靜雯提到第一次和吳敦合作戲劇相當緊張，因她聽過吳敦過往在黑道的地位，她說：「緊張到連做惡夢，夢到他派兩個人在我家門口拿槍堵我。」沒想到認識前後差別太大，讓她直呼：「認識後是大好人！」

請繼續往下閱讀...

賈靜雯（左）和吳敦在節目闢謠包養。（翻攝自YT）

至於包養傳聞，吳敦在節目中指出，自己真的把賈靜雯當女兒看，還打趣表示：「這5000萬的事，害稅捐處去查賈靜雯的帳。」然而吳敦還原這「5000萬」的淵源，指出自己是跟賈靜雯說，如果她好好工作，從現在開始到明年2年的時間，她可以賺到5000萬，結果卻被聳動標題報導以5000萬包養賈靜雯。

吳敦解釋5000萬包養傳言。（翻攝自YT）

此時蔡康永問吳敦「看了標題之後有高興嗎？」，吳敦隨即表示，看了標題後立刻覺得麻煩大了，「萬一現在要交一個女朋友，對方也要5000萬，我有幾個5000萬給她啊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法