自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張柏芝變裝修工人 母子澳洲溫馨互動全被拍

張柏芝和大兒子Lucas在澳洲被網友野生捕獲。（香港星島日報）張柏芝和大兒子Lucas在澳洲被網友野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星謝霆鋒和前妻張柏芝的2名兒子、長子「Lucas」謝振軒及次子「Quintus」謝振南從小到大都是外界焦點，雖然2子盡得父母真傳，隨時可以原地出道，不過二人一直以來非常重視2子的成長和教育，目前仍以學業為重。

日前曾有指Lucas被澳洲2大學院雪梨大學（University of Sydney）與及澳大利亞音樂學院（ Australian Institute of Music）取錄，為繼承爸爸音樂事業的衣鉢做準備，日前張柏芝與3子到澳洲，一家人齊陪Lucas開學，之後有網友在澳洲一間傢俱連鎖店巧遇張柏芝和Lucas，母子間溫馨舉動，再度成為焦點。

當天網友巧遇張柏芝和Lucas正在採購家用品，全程不斷溝通商量，默契大足，Lucas比媽媽還要高出一個頭，舉手投足流露出一股酷勁，與年輕時的謝霆鋒如出一轍。張柏芝其後亦在IG限時動態發文，笑稱自己變成裝修工人。

張柏芝和Lucas採購家用品的照片流出後，有人說：「我們Lucas又高又帥了，以後澳洲是偶遇聖地了，我也想去」、「陽光帥氣，看起來很健康的那種」、「好帥，看起來性格還挺好」、「哎呀帥呀，要是出道我就粉了！」、「超高顏值母子」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中