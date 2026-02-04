張柏芝變裝修工人 母子澳洲溫馨互動全被拍

張柏芝和大兒子Lucas在澳洲被網友野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星謝霆鋒和前妻張柏芝的2名兒子、長子「Lucas」謝振軒及次子「Quintus」謝振南從小到大都是外界焦點，雖然2子盡得父母真傳，隨時可以原地出道，不過二人一直以來非常重視2子的成長和教育，目前仍以學業為重。

日前曾有指Lucas被澳洲2大學院雪梨大學（University of Sydney）與及澳大利亞音樂學院（ Australian Institute of Music）取錄，為繼承爸爸音樂事業的衣鉢做準備，日前張柏芝與3子到澳洲，一家人齊陪Lucas開學，之後有網友在澳洲一間傢俱連鎖店巧遇張柏芝和Lucas，母子間溫馨舉動，再度成為焦點。

當天網友巧遇張柏芝和Lucas正在採購家用品，全程不斷溝通商量，默契大足，Lucas比媽媽還要高出一個頭，舉手投足流露出一股酷勁，與年輕時的謝霆鋒如出一轍。張柏芝其後亦在IG限時動態發文，笑稱自己變成裝修工人。

張柏芝和Lucas採購家用品的照片流出後，有人說：「我們Lucas又高又帥了，以後澳洲是偶遇聖地了，我也想去」、「陽光帥氣，看起來很健康的那種」、「好帥，看起來性格還挺好」、「哎呀帥呀，要是出道我就粉了！」、「超高顏值母子」。

