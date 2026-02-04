自由電子報
娛樂 最新消息

立春「木氣」生發！ 12生肖布局「馬年新運」宜忌一次看

從2月4日凌晨4點01分51秒，正式進入立春！宜把握宇宙能量場正式啟動年度循環的契機，開啟馬年新運！（達志影像）從2月4日凌晨4點01分51秒，正式進入立春！宜把握宇宙能量場正式啟動年度循環的契機，開啟馬年新運！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從2月4日凌晨4點01分51秒，正式進入立春！「立春一日，百草回芽。」作為24節氣之首，立春不僅是曆法上春天的開始，更是宇宙能量場正式啟動年度循環的契機。命理專家菲菲老師提醒，除了在這天透過「存錢」的動作啟動財運，更須留意此時節的關鍵，在於理解這股「生發之力」是一把雙刃劍，運用得當，它能成為突破現狀、開創新局的強大動能；若應對失當，則容易導致心神不寧、計畫雜亂或肝火旺盛。

◎個人健康上：對應木氣升發，是啟動年度健身計畫、調整飲食（多食嫩芽、綠色蔬菜以助肝氣疏泄）、舒緩情緒（忌怒忌鬱）的關鍵期。

◎情感與家庭關係上：春氣主「仁」與「和」，適宜進行家庭掃除、修復舊有裂痕、主動安排家庭聚會或向伴侶表達關懷，忌冷漠疏離與翻舊帳。

◎事業發展上：這是最佳的規劃與播種期，宜制定詳細目標、展開新技能學習、主動接觸新專案或產業人脈，忌消極等待、拖延或做出短視的離職決定。

◎財務規劃上：宜進行年度財務健檢、設定儲蓄目標、評估穩健的投資佈局，忌衝動消費與高風險投機。

◎個人形象與心靈層面：宜更新衣櫥、嘗試新髮型、展開一項擱置已久的興趣，為自己注入新氣象。

以下，菲菲老師則根據12生肖的流年運勢，揭示如何在對的時間，用對的方式，為一整年的身心健康、人際和諧與事業發展打下最穩固的根基。

 

➤鼠

．宜：制定清晰可行的事業年度目標，主動向主管溝通發展意向。

．忌：將想法埋藏心底獨自焦慮，或過度擔心變化而抗拒新任務。

．開運法：晨間面向東方進行深呼吸，並將寫好的年度目標貼在醒目處。

 

➤牛

．宜：學習一項與興趣相關的新技能，或在團隊中提出建設性新點子。

．忌：固執拒絕新方法，或言談過於直率尖銳而無意傷人。

．開運法：購買一盆綠色植栽放置於工作環境中，象徵吸收新生能量。

 

➤虎

．宜：啟動一項新的儲蓄或理財計畫，積極拓展主要收入來源。

．忌：進行高風險投機，或與上司、客戶發生正面衝突。

．開運法：穿戴一些青色或綠色的衣飾配件，增強行動力與決斷力。

 

➤兔

．宜：積極參與社交，以專業與親和力拓展優質人脈圈。

．忌：因人情或面子，承諾超出自身能力的財務或工作責任。

．開運法：整理衣櫃，將春季明亮色系的衣服取出掛好，提升精神氣場。

 

➤龍

．宜：策劃一項娛樂或創作活動，與朋友分享快樂與創意。

．忌：在娛樂消費上毫無節制，或與朋友有模糊的借貸關係。

．開運法：嘗試一道從未做過的新菜譜，激發生活熱情與創造力。

 

➤蛇

．宜：專注於提升核心專業技能，將工作成果系統化、可視化。

．忌：滿足於現狀停止學習，或飲食不節加重身體負擔。

．開運法：為自己的辦公桌或書房進行一次徹底整理，營造高效環境。

 

➤馬

．宜：將腦中的創意與商業點子寫成具體的計畫書或執行步驟。

．忌：想法天馬行空卻無落地規劃，或言語挑剔打擊團隊士氣。

．開運法：使用一個新的筆記本，專門記錄靈感與執行進度。

 

➤羊

．宜：與朋友組隊報名課程或進行戶外運動，在群體中溫和表達。

．忌：陷入與他人的比較而自我懷疑，或因害怕衝突而沉默壓抑。

．開運法：與一位樂觀積極的朋友進行一次深入的交流，互相鼓舞。

 

➤猴

．宜：主動組織朋友聚會，向經驗豐富的長輩請教，整合資源。

．忌：過度依賴他人解決問題，或為了討好所有人而失去原則。

．開運法：整理通訊錄與社交平台，對人脈進行分類管理。

 

➤雞

．宜：進行內省與冥想，為家居環境進行一次小規模的清理整頓。

．忌：過度在意他人評價而心神不寧，或囤積無用的雜物與情緒。

．開運法：點燃香薰或播放靜心音樂，在家中進行15分鐘的靜坐。

 

➤狗

．宜：規劃一項年度旅行或發展一項業餘愛好，與好友分享計畫。

．忌：為了合群而勉強參加不喜歡的活動，或答應不情願的邀約。

．開運法：制定一個「願望清單」，列出今年想體驗的三件新鮮事。

 

➤豬

．宜：訂立具體、可量化的工作績效目標，並拆解為每月行動步驟。

．忌：逃避工作中的困難環節，或為了求快而尋求不正當捷徑。

．開運法：完成一項拖延已久的小工作，並在完成後獎勵自己。

在對的時間，用對的方式，為一整年的身心健康、人際和諧與事業發展打下最穩固的根基。（菲菲老師） 在對的時間，用對的方式，為一整年的身心健康、人際和諧與事業發展打下最穩固的根基。（菲菲老師）

 

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

