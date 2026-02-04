立春花開！五月天最幸運星二代：我一定做了很多好事

小玫瑰在立春推出新歌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（4日）是立春，五月天最幸運星二代「小玫瑰」劉芯妤也在今天推出新歌《花開》，這也是知名作家馮唐寫的詞，能參與結合詩、音樂、繪畫的《作為花我從來沒敗過》概念專輯獻唱，小玫瑰也覺得自己很幸運。

冠佑女兒小玫瑰很幸運，目前已經多次在五月天數萬人的大型演唱會上擔任嘉賓獻唱，年紀輕輕就有萬人演唱會的洗禮，對於新歌她談到：「點開信息，是一首音樂的鏈接…聽完之後，心被深深打動了，也忍不住愛上了這首作品。因為臨近期末了有不少的考試，但還是很快答應了這次邀請。後來才發現，參與其中的竟然是譚旋老師、馮唐老師，真的把我嚇了一跳，他們實在太厲害了！」

小玫瑰忙於考試，還是抽出時間錄唱新歌。（翻攝自IG）

對於能唱到一首好歌，小玫瑰說：「我想自己一定是做了很多很多好事，才能在這麼重要的時刻，得到這麼多人的幫助！感謝譚旋老師的邀請，也感謝馮唐老師的作詞，這份榮幸讓我無比珍惜也非常感動可以把這份溫暖在立春這天跟大家分享。」小玫瑰也自勉：「今後我也一定會繼續努力，做一個更善良、更懂事的人，用行動回饋社會！」

在立春這天推出《花開》，小玫瑰說：「春天會來，花會開，有些感動總會在不經意間抵達，有些善意也會在某個時刻被溫柔接住。我會心懷感恩，努力地慢慢前行。」

