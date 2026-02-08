韓宜邦道歉了！抵制《世紀血案》：我相信導演卻失察

Junior韓宜邦今天透過臉書發聲明道歉。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》引發爭議，演出林義雄好友、前國安會秘書長康寧祥的Junior韓宜邦，今天（8日）透過臉書發聲明道歉，「首先，我想跟大家道歉，對不起。這幾天我反覆的思考，我的道歉能怎麼做。」

林義雄好友、前國安會秘書長康寧祥。（本報資料照）

韓宜邦坦言，一開始收到通知，得知有可能要客串飾演康寧祥，「心裡的情緒是很洶湧的，因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。在收集康寧祥先生的事蹟資料時我只想著如何才能好好詮釋，絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。」

請繼續往下閱讀...

他回憶起在拍攝過程中，雖然場次不多，但心情很低落沉重，「記得幽暗的醫院走廊裡，燈光組還在架燈，我與夏先生（林義雄飾演者夏騰宏）各在走廊的一邊，彼此沒說一句話。因為我們都知道，這不是能輕鬆面對的戲。那場戲，我抱著飾演林義雄先生的夏先生痛哭，他崩潰得撕心裂肺。我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言，那是我光靠揣摩就無法承受的痛。」

韓宜邦認為自己的責任是盡量還原當時發生的事情。（資料照，記者陳逸寬攝）

韓宜邦認為，自己的責任是盡量還原當時發生的事情，「必須承認，演員的路上我曾經被教育過劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應而留下不該有的痕跡。所以我會在大略看完劇本後，找出有我的片段開始投入做功課。剩下的，我必須相信我的導演，至少對我而言如此。」

相信導演的下場，最後發生如此大的爭議，韓宜邦稱：「但...很顯然這次完全顯現了我的做法遠遠不夠謹慎，尤其是對真實發生過的歷史，令人悲痛不已的事實。」

韓宜邦過去接演過不少真人真事翻拍的角色。（資料照，記者潘少棠攝）

他表示，過去接演過不少真人真事翻拍的角色，「劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。」

韓宜邦與夏騰宏、簡嫚書的指控相同，表示這幾天重新去看了合約上所謂的授權，也查了一些資料，「在我們的認知裡，授權就是必須取得相關當事者的同意，所以我也認為當事人都同意了劇本。但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。」

對於有人質疑為什麼接戲前都不問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？韓宜邦坦言很理解這些疑惑，「可是我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。但是經過這次，我學到了，這都是我們該有的權利與義務。」

韓宜邦認為自己無法卸責。（資料照，記者陳逸寬攝）

所以，韓宜邦認為自己無法卸責，「我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識。」

他表示這份道歉或許無法表達自己心中的歉疚，「但我仍誠摯的向因為這部電影而被迫再次受到傷害的人道歉，向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士，我很抱歉，對不起。」他也呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續，「即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。」

●韓宜邦全文

首先，我想跟大家道歉，對不起。

這幾天我反覆的思考，我的道歉能怎麼做。

當初收到通知有可能要客串康寧祥先生一角，心裡的情緒是很洶湧的，因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。

在收集康寧祥先生的事蹟資料時我只想著如何才能好好詮釋，絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。

演出的那段時間，雖然場次不多，但心情是很低落沈重的。

記得幽暗的醫院走廊裡，燈光組還在架燈，我與夏先生各在走廊的一邊，彼此沒說一句話。

因為我們都知道，這不是能輕鬆面對的戲。

那場戲，我抱著飾演林義雄先生的夏先生痛哭，他崩潰得撕心裂肺。我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言，那是我光靠揣摩就無法承受的痛。

我的責任，是儘量還原當時發生的事情。

必須承認，演員的路上我曾經被教育過劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。

角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應而留下不該有的痕跡。所以我會在大略看完劇本後，找出有我的片段開始投入做功課。

剩下的，我必須相信我的導演，至少對我而言如此。

但...很顯然這次完全顯現了我的做法遠遠不夠謹慎，尤其是對真實發生過的歷史，令人悲痛不已的事實。

過去，我接演過不少真人真事翻拍的角色，

劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。

我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。

這幾天我重新去看了合約上所謂的授權，也查了一些資料，在我們的認知裡，授權就是必須取得相關當事者的同意，所以我也認為當事人都同意了劇本。

但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。

但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。

有人問：怎麼接戲前都不問問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？

我可以理解你們的疑惑，這樣的疑問很直接了當。可是我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。

但是經過這次，我學到了，這都是我們該有的權利與義務。

所以，

我無法卸責，

我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。

我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。

歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識。

這份道歉或許無法表達我心中的歉疚，

但我仍誠摯的向因為這部電影而被迫再次受到傷害的人道歉，

向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士，

我很抱歉，對不起。

我呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。

即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法