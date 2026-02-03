自由電子報
娛樂 電視

情斷20年還沒完？蕭大陸舊愛怒轟說謊 法庭變八點檔

蕭大陸（左）與侯怡君雖已結婚，蕭大陸前女友仍指控侯怡君為小三。（資料照，記者陳逸寬攝）蕭大陸（左）與侯怡君雖已結婚，蕭大陸前女友仍指控侯怡君為小三。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星蕭大陸與女星侯怡君於2021年登記結婚，卻意外捲入一場延燒多年的感情風波。蕭大陸前女友張金鳳同年4度登上節目，公開影射侯怡君介入兩人感情，成為「小三」，侯怡君不滿名譽受損，憤而提告，張金鳳因此被依誹謗罪起訴。台北地院今（3）日開庭，傳喚蕭大陸、侯怡君夫妻出庭作證，三人過往糾葛再度攤在陽光下。

庭審中火藥味十足，張金鳳當庭痛批蕭大陸說謊，指控他當年「每週送花、猛烈追求」，感情並未如他所說早已結束，蕭大陸則一概否認，雙方各說各話。

蕭大陸（右）表示，與侯怡君拍攝戲劇《九龍傳說》尾聲後才正式交往（資料照，記者陳奕全攝）蕭大陸（右）表示，與侯怡君拍攝戲劇《九龍傳說》尾聲後才正式交往（資料照，記者陳奕全攝）

蕭大陸表示，他與侯怡君因拍攝戲劇《九龍傳說》相識，直到拍攝進入尾聲後才正式交往，並強調，與張金鳳的感情早在該劇開拍初期便已結束。他指出，《九龍傳說》拍攝期長達7至8個月，兩段感情時間點並未重疊，否認劈腿指控。

不過蕭大陸也坦言，自己已記不清與張金鳳確切的交往與分手時間，並反控張金鳳疑心過重，曾多次懷疑他出軌，不僅找徵信社跟拍，還頻繁打電話指責，讓他身心壓力極大。

蕭大陸進一步指出，正因張金鳳情緒不穩，他根本不敢帶對方到片場或外景現場，擔心鬧出衝突影響工作，沒想到這樣的「避嫌」行為，反倒成了張金鳳質疑他感情不忠的證據。

蕭大陸（左）指前女友疑心重，才不敢帶她到片場。侯怡君則表示，確認蕭大陸單身兩人才交往。（資料照，記者陳奕全攝）蕭大陸（左）指前女友疑心重，才不敢帶她到片場。侯怡君則表示，確認蕭大陸單身兩人才交往。（資料照，記者陳奕全攝）

張金鳳方面則不甘示弱，透過律師當庭播放與蕭大陸的通話錄音，內容中蕭大陸曾說「給我一個禮拜處理」，讓張金鳳質疑，若當時已分手，為何還需要「處理」？對此，蕭大陸回應，所謂「處理」只是清理張金鳳仍放在他住處的私人物品。

聽到蕭大陸的說法，張金鳳當庭露出傻眼神情，頻頻搖頭嘆氣。蕭大陸也反指，張金鳳曾要求他「叫侯怡君不要再打電話來」，他認為此事並非自己能左右，並直言若張金鳳認為侯怡君侵犯其權益，大可循法律途徑解決。

蕭大陸強調，分手後因心軟未立即請張金鳳搬離住處，讓她誤以為兩人還有可能。（資料照，記者胡舜翔攝）蕭大陸強調，分手後因心軟未立即請張金鳳搬離住處，讓她誤以為兩人還有可能。（資料照，記者胡舜翔攝）

蕭大陸強調，分手後因心軟未立即請張金鳳搬離住處，但自認至少間隔半年，才開始與侯怡君交往。張金鳳則當庭怒斥「全都在說謊」，指控蕭大陸交往前仍每週送花追求，侯怡君甚至稱呼她「大嫂」，更反問：「哪有情侶交往9年不吵架？」

此外，張金鳳也抓住蕭大陸說詞反覆不放，痛批他對外宣稱兩人交往時間一下7年、一下12年，質疑「數字真的有那麼難記嗎？」

侯怡君今日也出庭作證表示，與蕭大陸正式交往前，雙方僅止於工作往返途中順道載送，並無其他曖昧行為。她也曾多次向蕭大陸確認感情狀況，並在確信對方已與張金鳳分手後，才答應進一步交往。

點圖放大
點圖放大

