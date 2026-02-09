伍思凱獨子再爆醜聞 遭控伸手牌借錢不還

金曲歌王伍思凱的兒子伍靖（圖）又爆出爭議。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王伍思凱獨子伍諒（原名伍靖）日前被爆捲入餵毒騙砲風波，他自清喊太瞎了，並又發文表示「沉默不代表我好惹」、「清者自清」，嗆聲「要是我真的做過，拜託你叫爆料者出來講」，放話提告。

《鏡週刊》報導，曾和伍諒發生關係的女子出面爆料，指他在雙方來往期間不斷伸手借錢，並爆料已經31歲的伍諒，現在還是靠爸族，2人分手後借款拖欠近2個月才還清。

報導指出，伍諒更被翻出曾不顧前女友向法院聲請保護令，不斷以極其難聽字句騷擾，被檢察官提起公訴。

其實伍諒早在2018年就上過社會新聞，當年伍諒在美國求學時因在街頭持刀被捕，伍思凱受訪表示：「伍諒有憂鬱與躁鬱的情況，父母就是期望他治療順利，再度回校學習，期望有日能回饋社會。」更還原兒子是在伯克利音樂學院念書，當時亮刀是因感覺被霸凌，才會做出類似自衛行為。

伍諒後來回到台灣休養身體狀況，這幾年也在社群平台發表音樂作品，包括自彈自唱了天王周杰倫的歌曲，還發表個人創作《Girl, Love Me To》。

