娛樂 最新消息

陳沂開心同框王世堅 網疑：發生什麼事了

陳沂自曝是王世堅粉絲。（翻攝自臉書）陳沂自曝是王世堅粉絲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂最近才因為李雅英捐款一事，形容郁方是「老藝人」而被網友開酸又來蹭新聞。只見她昨天罕見和政壇流量王「王世堅」開心同框，配文強調自己是「恰吉粉」，更透露「陳媽媽」和王世堅曾當同事好幾屆，讓一些平常對政治冷感的網友滿臉問號，直問陳媽媽是誰？

陳沂在臉書發文，描述自己在前往瑜珈教室的路上巧遇「恰吉」王世堅，她套用前些日子的時事梗，幽默寫道：「匆匆忙忙連滾帶爬合照一張?，他說不好意思我披頭散髮，但還是依然從從容容游刃有餘！」兩人合照自拍時，臉上都充滿大大的笑容，讓網友忍不住好奇，這兩人私交有這麼好嗎？

而陳沂更自稱「通靈婦女」，還在下方留言：「最近跟靈界的朋友很有緣分，是通靈婦女。回來跟我媽（前市議員陳雪芳）說，她說王世堅跟他當同事好幾屆，應該要跟他相認（尬笑），雖然我也挺喜歡恰吉的，但剛剛我還很怕被其他人認出來，快速追星合照快速閃！」

不少深藍粉絲到PO文紛紛在底下附和陳沂留言，「披頭散髮？他頭髮比平常還整齊」、「跟美女拍照，恰吉有點害羞」、「民進黨清流」、「支持…人間清醒王世堅」。

還有人以為陳沂是和向佐合照，笑翻一票網友。

點圖放大
點圖放大

