娛樂 日韓

核彈預告變笑彈？！河北彩伽重大宣布…粉絲崩潰

26歲日本頂流AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）毫無預警在社群平台拋出「重大宣布預告」。（翻攝自X）26歲日本頂流AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）毫無預警在社群平台拋出「重大宣布預告」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲日本頂流AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）今（6）日毫無預警在社群平台拋出「重大宣布預告」，短短一句話瞬間宛如核彈引爆，直接震撼粉絲圈，網友瘋狂猜測她是否要引退、結婚，甚至推出新作品，討論熱度一路飆升。

沒想到答案終於揭曉——河北彩伽的「重大宣布」竟然是……她又要改名了！而且更讓人傻眼的是，新名字竟然就是她的舊名「河北彩花」，消息一出立刻讓粉絲哭笑不得。

所謂的震撼彈竟是改回舊名河北彩花。（翻攝自X）所謂的震撼彈竟是改回舊名河北彩花。（翻攝自X）

先前河北彩伽預告晚間將公布新消息，引發全網高度關注。時間一到，她先感謝粉絲長期以來的支持，接著正式宣布自己已跳槽至ティーパワーズ（T-Powers）公司，並將以舊名「河北彩花」重新出道。

她也在貼文中強調，自己非常珍惜這次新的開始，未來一定會竭盡全力、不斷進步，帶來更好的表現。

該貼文曝光後短短20分鐘內就吸引超過7萬人瀏覽，人氣依舊驚人，也再次證明她的一舉一動都能掀起巨大話題。

相關新聞：河北彩伽突丟核彈級預告 粉絲集體崩潰：今晚要出大事

