自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

河北彩伽突丟核彈級預告 粉絲集體崩潰：今晚要出大事

日本AV女優河北彩伽今拋震撼彈，表示晚間將宣布重大消息。（翻攝自IG）日本AV女優河北彩伽今拋震撼彈，表示晚間將宣布重大消息。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲日本頂流AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）今（6）日毫無預警在社群平台拋出「重大宣布預告」，短短一句話瞬間宛如核彈引爆，直接震撼粉絲圈！

她並未透露任何細節，反而故意吊足所有人胃口，只寫下：「今天晚間7點（日本時間，台灣時間6點）有一項重大宣布。」

一句話，卻讓粉絲心臟瞬間停拍，網路討論區立刻炸鍋，最可怕的關鍵字也馬上衝上熱門——「引退」！

河北彩伽預告文曝光後，各種揣測鋪天蓋地而來。（翻攝自IG）河北彩伽預告文曝光後，各種揣測鋪天蓋地而來。（翻攝自IG）

不少粉絲崩潰留言：「不要啊！」、「拜託別再消失！」、「我真的不敢想像…」全網陷入集體恐慌，大家瘋狂猜測她究竟要宣布什麼驚天消息。

這篇預告文曝光後，各種揣測鋪天蓋地而來，有人猜測她可能要宣布結婚，也有人擔心她是否會再度閃電引退，甚至還有粉絲推測，她或許將推出新曲或重大新企劃。畢竟去年2月26日，她也曾發表新歌，因此不少人期待這次會不會再帶來震撼驚喜。

河北彩伽自2018年以「無可挑剔的透明感王道美少女」頭銜出道。（翻攝自IG）河北彩伽自2018年以「無可挑剔的透明感王道美少女」頭銜出道。（翻攝自IG）

河北彩伽自2018年以「無可挑剔的透明感王道美少女」頭銜出道後，便一路爆紅，她的作品屢屢攻佔各大排行榜，被封為AV界冠軍常勝軍，更被外界盛讚是「三上悠亞接班人」，人氣堪稱現象級。

更戲劇性的是，她曾在爆紅巔峰時期突然閃電引退，整整消失兩年，讓粉絲心碎不已，直到神奇復出才再度掀起轟動。如今再度拋出重大預告，也難怪粉絲會嚇到集體心跳加速。

今晚，河北彩伽究竟會丟出什麼「核彈級消息」？全網都在屏息等待，答案即將揭曉！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中