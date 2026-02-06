河北彩伽突丟核彈級預告 粉絲集體崩潰：今晚要出大事

日本AV女優河北彩伽今拋震撼彈，表示晚間將宣布重大消息。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲日本頂流AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）今（6）日毫無預警在社群平台拋出「重大宣布預告」，短短一句話瞬間宛如核彈引爆，直接震撼粉絲圈！

她並未透露任何細節，反而故意吊足所有人胃口，只寫下：「今天晚間7點（日本時間，台灣時間6點）有一項重大宣布。」

請繼續往下閱讀...

一句話，卻讓粉絲心臟瞬間停拍，網路討論區立刻炸鍋，最可怕的關鍵字也馬上衝上熱門——「引退」！

河北彩伽預告文曝光後，各種揣測鋪天蓋地而來。（翻攝自IG）

不少粉絲崩潰留言：「不要啊！」、「拜託別再消失！」、「我真的不敢想像…」全網陷入集體恐慌，大家瘋狂猜測她究竟要宣布什麼驚天消息。

這篇預告文曝光後，各種揣測鋪天蓋地而來，有人猜測她可能要宣布結婚，也有人擔心她是否會再度閃電引退，甚至還有粉絲推測，她或許將推出新曲或重大新企劃。畢竟去年2月26日，她也曾發表新歌，因此不少人期待這次會不會再帶來震撼驚喜。

河北彩伽自2018年以「無可挑剔的透明感王道美少女」頭銜出道。（翻攝自IG）

河北彩伽自2018年以「無可挑剔的透明感王道美少女」頭銜出道後，便一路爆紅，她的作品屢屢攻佔各大排行榜，被封為AV界冠軍常勝軍，更被外界盛讚是「三上悠亞接班人」，人氣堪稱現象級。

更戲劇性的是，她曾在爆紅巔峰時期突然閃電引退，整整消失兩年，讓粉絲心碎不已，直到神奇復出才再度掀起轟動。如今再度拋出重大預告，也難怪粉絲會嚇到集體心跳加速。

今晚，河北彩伽究竟會丟出什麼「核彈級消息」？全網都在屏息等待，答案即將揭曉！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法