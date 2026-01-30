（專題）「霍諾德直播爬101」空降Netflix冠軍！全球觀眾腿軟尖叫

〔記者蕭方綺／專題報導〕世界頂級徒手攀岩家之一霍諾德（Alex Honnold）1月25日挑戰爬台北101，Netflix全球直播《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper LIVE）》，直接衝上台灣Netflix冠軍，並同步入榜全球37國，彷彿全台觀眾都跟著霍諾德站上摩天大樓頂端尖叫。這場「高空直播」不僅帶來視覺刺激，也帶動收視熱潮，霍諾德再一次證明真正的「收視霸主」不一定非得是劇情緊湊的影集或話題韓劇。

霍諾德挑戰赤手獨攀台北101，讓全球觀眾熱血沸騰。（Netflix提供）

《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper LIVE）》這場直播創下全球620萬觀看次數，累積觀看小時達1,200萬，成為台灣節目榜冠軍，並同步入榜全球 37 國，展現高人氣；韓劇《愛情怎麼翻譯》全集上架後，上升至全球非英語節目週榜冠軍，也在台灣榜單拿下第2名，吸引大量追劇觀眾。

《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper LIVE）》這場直播創下全球620萬觀看次數。（Netflix提供）

《單身即地獄 第5季》緊追其後，而動畫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》與《葬送的芙莉蓮 第二季》穩定在前五名，韓劇與動畫形成雙主力格局。

▶▶Hami Video

電影榜由《捍衛戰士：獨行俠》空降奪冠，《捍衛天使》退居第2，《長安的荔枝》保持第3；戲劇榜新作《Love Me》躍升冠軍，《豐臣兄弟！》與《對我過於刻薄的經紀人－秘書鎮》分列第2、第3名，顯示新劇吸睛能力十足。動漫館部分，《葬送的芙莉蓮 S2》依舊霸榜，《咒術迴戰 S3》和《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》穩坐二、三名，粉絲黏著度高。

《捍衛戰士：獨行俠》空降奪冠。（Hami Video提供）

▶▶MyVideo

上週冠軍《整形過後》退居第4，由話題台劇《何百芮的地獄戀曲》空降奪冠；《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》維持人氣第2，《葬送的芙莉蓮 第二季》升至第3，顯示台劇與動漫雙線發展。

題台劇《何百芮的地獄戀曲》空降奪冠。（MyVideo提供）

▶▶CATCHPLAY+

榜單相對穩定，美劇《石油天王 S2》蟬聯冠軍，《天劫倒數》與《黑白線人》緊隨其後；台片《莎莉》上升至第4名，華語片《封神：禍商》新進榜，為排行榜注入新血。

美劇《石油天王 S2》蟬聯冠軍。（CATCHPLAY+提供）

▶▶愛奇藝

中國劇《軋戲》、《逍遙》、《玉茗茶骨》和上週一樣包辦前三名，《換乘戀愛4》衝上第4，《RUNNING MAN》長線穩定卡位第6。

中國劇《軋戲》、《逍遙》、《玉茗茶骨》和上週一樣包辦前三名。（愛奇藝提供）

▶▶Disney+

跟播台劇《凶宅專賣店》持續熱度上升，本週直接拿下台灣節目周榜冠軍，展現懸疑驚悚題材在本地觀眾間的高黏著度；上週冠軍韓劇《韓國製造》則下滑至第2名。另外，驚悚懸疑美劇《美麗毒素》本週新進榜，成功在全球與台灣節目榜入列；動畫短劇《動物方城市+》則維持在榜單中段，看得出來依舊很受觀眾喜愛。

陳姸霏（左）、范少勳主演的《凶宅專賣店》拿下台灣節目周榜冠軍。（Disney+提供）

▶▶LINE TV

《豐臣兄弟！》延續熱度，穩坐冠軍寶座，讓人笑聲不斷。第2名由新上榜的《REBOOT》拿下，擠下上週亞軍《大生意人》，後者則跌至第5名。動漫部分，《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》雖從上週第4下滑到第8，但人氣依舊不容小覷。

《豐臣兄弟！》延續熱度，穩坐冠軍寶座。（LINE TV提供）

