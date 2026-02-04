吳敦生前力挺周杰倫！盛讚一句「才華情義無價」往事被挖出

吳敦（左）生前曾公開盛讚周杰倫的才華與情義。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕活躍於70、80年代江湖與影壇之間的竹聯幫「鬼見愁」、影視大亨吳敦，今（4日）驚傳已於昨日辭世，享壽77歲。隨著吳敦噩耗傳出，外界除回顧他的爭議背景，也翻出生前在影壇提攜後輩的往事，其中吳敦曾對周杰倫的高度評價，更再度引起關注。

2007年，吳敦投資拍攝電影《大灌籃》力邀周杰倫擔任男主角，他當時談及選角原因曾公開表示，看中周杰倫的理想與企圖心，認為對方不只想在音樂領域發展，也希望替台灣電影出力，加上熱愛籃球、角色設定帶有李小龍精神，「一舉數得」，因此拍板合作。

爾後，吳敦陸續與「周董」周杰倫合作《頭文字D》、《刺陵》等電影作品，當時外界盛傳周杰倫片酬高達2000萬元港幣（約8280萬元台幣）。不過，吳敦對此並不以為意，反而公開盛讚「杰倫的才華、情義都是無價的！」在他眼中，周杰倫不只是票房保證，更是願意為作品投入心力的合作夥伴。

電視劇方面，吳敦曾投資《新天龍八部》，他當時坦言刻意操作話題與負面形象，認為「當觀眾想打這個演員一巴掌時，就是最好的演員。」而這套製作哲學也成為吳敦一生曾具爭議，卻也難以忽視的影壇印記，也讓外界看見他在強勢與爭議形象之外，作為製作人押寶新人、看重情義的一面。

