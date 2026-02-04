自由電子報
娛樂 最新消息

影劇圈傳奇大佬吳敦過世！昔為竹聯幫總護法 成賈靜雯乾爹

民進黨黨團總召柯建銘（左）去年10月參與吳敦新書發表會。（資料照，記者蕭方綺攝）民進黨黨團總召柯建銘（左）去年10月參與吳敦新書發表會。（資料照，記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影劇大亨吳敦昨早上6點逝世，享壽77歲，預計將在2月15日中午12點於北市懷愛館舉辦告別式，為他傳奇一生畫下句點。他早年曾是竹聯幫重要人物，號稱「竹聯鬼見愁」，早年還與陳啟禮等人赴美執行暗殺華裔作家劉宜良，俗稱「江南案」，而後他因江南案出獄後，轉往電影業發展，之後創辦成立「長宏影視公司」，曾與鄭家榆交往，也是賈靜雯、釋小龍的乾爹，人脈很廣。

吳敦去年10月曾公開現身著作《江南案與我的一生》發表會，當時談到近年曾進出加護病房，心臟也裝支架，如今每週也需要洗腎，因此開始思考有什麼事是現今尚未做到的？後來他希望可以把江南案影視化，因此出書是第一步驟。

吳敦1991年因江南案出獄後，轉往電影業發展，之後創辦成立「長宏影視公司」與王晶、麥當傑、蔡揚名、朱延平、金鰲勳、劉家昌等多位知名台灣及香港導演合作，製作過多部膾炙人口的電影及電視劇，如《旋風小子》、《新烏龍院》、《報告班長3》、《倚天屠龍記》、《功夫灌籃》等等，並且捧紅許多明星如林志穎、徐若瑄、金城武、釋小龍、郝劭文、張衛健、賈靜雯、陳楚河等人。

