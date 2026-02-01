自由電子報
娛樂 最新消息

《黑白大廚2》首輪就被淘汰 李今姬「30年廚房人生」反擊流量

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》播畢後，有人一戰成名、流量暴漲，也有像「白湯匙」李今姬一樣，不隨流量起舞，不著急「爆紅」，反而引來韓媒和粉絲的注意。

《黑白大廚2》李今姬。（翻攝自IG）《黑白大廚2》李今姬。（翻攝自IG）

李今姬在《黑白大廚2》「一對一黑白對決」中，以一道看似低調的「栗子粥」止步首輪，敗給「尹酒母」的栗子年糕湯；評審一句「忠於基本、很韓國」留下餘韻，鏡頭卻很快轉向下一場熱鬧對決。

韓媒報導，節目結束後，李今姬沒有勤跑通告、沒開頻道，名字一度被流量浪潮掩蓋。但對她來說，這場淘汰反而像一種解脫，她接受韓媒訪問，笑說：「我本來就不太適合生存賽。」

59歲的李今姬其實來頭不小，她是韓國首位女性五星級飯店韓食餐廳總主廚，現任Matfield Hotel Soul《Bonglaeheon》總主廚；之所以點頭參加《黑白大廚2》，不是為了翻紅，而是因為「也許這是退休前，最後一次把火燒得那麼旺」。

《黑白大廚2》李今姬。（翻攝自Naver）《黑白大廚2》李今姬。（翻攝自Naver）

李今姬80年代進入飯店體系時，原本被分到「比較體面」的西餐廳，卻發現女性永遠只能待在沙拉區、不碰火。她轉身申請到韓食餐廳，從擺小菜、切菜、醃菜開始，手磨破、被喝斥、被忽視，一做三年。

直到撐到2012年，客人開始口耳相傳，外國饕客也為了一口清醬、一道蒸魚來到餐廳。李今姬相信韓食核心不是創意，而是等待，包括「等醬熟、等味道熟成、等人理解」。

走過30多年的廚房人生，李今姬給後輩的話很簡單：「不要善變，要沉穩。選定值得投入的地方，就撐到最後。」用半世紀時間證明，堅持能戰勝逆境。

