婉晴粉絲見面會票價「超越NCT徐煐淏」 網不買單：誰給妳的勇氣？

〔娛樂頻道／綜合報導〕台中一名女大生婉晴以「網紅」自居，近日宣布將於5月1日舉辦21歲生日粉絲見面會，活動每人收費2500元，由於費用不僅高於不少本土藝人，甚至超越韓國男團NCT團員徐煐淏約1700元票價的粉絲見面會，瞬間在網路上引爆激烈討論，更被網友們調侃「誰給妳的勇氣？」

婉晴因粉絲見面會票價超越NCT徐煐淏而遭到網友們質疑。（組合照，翻攝自IG）

許多網友質疑，婉晴的知名度與市場定位，是否足以支撐如此高價的見面會門票，更直指徐煐淏的見面會在正式表演場館舉行，舞台、燈光與流程完整，反觀婉晴的生日活動，至今未公開實際地點，僅表示「付款後加入群組才會通知地址」，讓外界對活動專業度與安全性產生疑慮，留言區因此湧入「真把自己當愛豆了」、「一個素人敢收這價」、「不可能是梁靜茹，所以到底是誰給妳的勇氣？」等嘲諷聲浪。

事實上，婉晴過去就曾因爭議言行引起外界關注，她去年10月母親過世後於網路發聲，當時因回應方式引來網友強烈反彈，之後曾公開道歉坦承行為不成熟，自招年少曾偷拿母親的錢、與母親發生激烈爭吵，直到失去後才理解母親的付出與辛勞，如今生日見面會定價再度掀起反彈聲浪，目前仍尚未針對票價與活動規畫爭議進一步說明。

