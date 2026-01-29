自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

婉晴粉絲見面會票價「超越NCT徐煐淏」 網不買單：誰給妳的勇氣？

〔娛樂頻道／綜合報導〕台中一名女大生婉晴以「網紅」自居，近日宣布將於5月1日舉辦21歲生日粉絲見面會，活動每人收費2500元，由於費用不僅高於不少本土藝人，甚至超越韓國男團NCT團員徐煐淏約1700元票價的粉絲見面會，瞬間在網路上引爆激烈討論，更被網友們調侃「誰給妳的勇氣？」

婉晴因粉絲見面會票價超越NCT徐煐淏而遭到網友們質疑。（組合照，翻攝自IG）婉晴因粉絲見面會票價超越NCT徐煐淏而遭到網友們質疑。（組合照，翻攝自IG）

許多網友質疑，婉晴的知名度與市場定位，是否足以支撐如此高價的見面會門票，更直指徐煐淏的見面會在正式表演場館舉行，舞台、燈光與流程完整，反觀婉晴的生日活動，至今未公開實際地點，僅表示「付款後加入群組才會通知地址」，讓外界對活動專業度與安全性產生疑慮，留言區因此湧入「真把自己當愛豆了」、「一個素人敢收這價」、「不可能是梁靜茹，所以到底是誰給妳的勇氣？」等嘲諷聲浪。

事實上，婉晴過去就曾因爭議言行引起外界關注，她去年10月母親過世後於網路發聲，當時因回應方式引來網友強烈反彈，之後曾公開道歉坦承行為不成熟，自招年少曾偷拿母親的錢、與母親發生激烈爭吵，直到失去後才理解母親的付出與辛勞，如今生日見面會定價再度掀起反彈聲浪，目前仍尚未針對票價與活動規畫爭議進一步說明。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中