自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女兒曾因「國罵」被霸凌...徐乃麟隔9年再道歉 唐從聖罕吐心聲

《生命中最美好的5分鐘》排練，左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。（記者潘少棠攝）《生命中最美好的5分鐘》排練，左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖、楊奇煜、方宥心今排練果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》，唐從聖飾演掌控時空的死神，卻唱跳、雜耍、溜直排輪、懸吊、8字環、打鼓樣樣來，十八般武藝全搬上舞台，被譽為「技能滿點」，先前曾國城看完這齣舞台劇對他說：「不就很厲害，都給你演就好，不然之後加上噴火好了。」沒想到一語成真，這回導演梁志民聽取「建議」的要他在劇院玩火。

唐從聖打趣稱這是「擦出火花」的戲，因在大學時代就表演過吃火，且有經過專業訓練，不會太害怕。只是他今天受訪時聲音沙啞，他說因工作量大，加上先前打了Covid-19疫苗，免疫系統變得怪怪的，「只要嗓子使用過度，就會容易沙啞，但也因禍得福，強迫訓練發聲，且平常講話要更謹慎。」

唐從聖飾演掌控時空的死神，卻唱跳、雜耍、溜直排輪、懸吊、8字環、打鼓樣樣來。（記者潘少棠攝）唐從聖飾演掌控時空的死神，卻唱跳、雜耍、溜直排輪、懸吊、8字環、打鼓樣樣來。（記者潘少棠攝）

說到「謹慎」二字，他2017年在節目被徐乃麟飆罵五字國罵，節目片段至今在網路上流傳，他先前曾說這件事不僅重創自己的演藝事業，女兒也被同學霸凌，事後徐乃麟再次於記者會上道歉。對此，唐從聖今淡然表示：「都過去了」。

唐從聖指出女兒被霸凌一事，其實只是孩子之間的打鬧，錄製節目時剛好主持人主動提及，他才分享了當時心境，他說：「不過現在都沒事了，小朋友也長大了，事情完全都沒有再放在心上」，他認為過去的事情就留在過去，「當時確實有那個狀態，但都過去了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中