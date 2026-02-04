DJ SODA心碎發聲！外貌遭諷「塑膠」 惡意留言竟全來自台灣

DJ SODA剖白心聲遭人身攻擊，惡意留言幾乎來自台灣。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓性感女神DJ SODA向來以火辣形象與舞台魅力受到關注，卻也因此長期成為外界評論焦點，她昨（3日）心碎公開吐露心裡話，直指自己遭受到無禮的外貌攻擊，「有人叫我『塑膠』」等惡意批評，幾乎全來自使用台語或台灣中文的留言，罕見剖白表態讓大票粉絲深感心疼。

DJ SODA坦言，自己並非要指控所有台灣人，但讓她感到最為難過的是，在所有社群貼文裡，外貌攻擊幾乎只出現在來自台灣的留言之中，甚至讓她一度懷疑，「是不是有些台灣人其實不喜歡我？」她強調，這樣的觀察並非情緒性指控，而是長期累積後的真實感受。

請繼續往下閱讀...

不僅貼文底下，DJ SODA也點名惡意留言及風向也出現在台灣各大新聞社群相關貼文底下，並且常常只圍繞在她的外表評論，不只批評「臉越來越怪異」，甚至還有人叫我「塑膠」以此字眼加以嘲諷。針對非善意的人身攻擊，DJ SODA心碎表示，這些評論讓她感到非常難受，因為自己從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價。

最後，DJ SODA委屈向外界請求，自己不盼別的，只希望能被當成一個人來尊重，而不是一張可以被隨意評論、嘲諷的臉。DJ SODA罕見公開剖白心裡話，然而這段發言曝光後讓大票粉絲相當心疼，不僅紛紛給予她正面的鼓勵與打氣，同時也同仇敵愾為她抱屈反擊出現在留言區的惡意留言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法