自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DJ SODA心碎發聲！外貌遭諷「塑膠」 惡意留言竟全來自台灣

DJ SODA剖白心聲遭人身攻擊，惡意留言幾乎來自台灣。（組合照，翻攝自IG）DJ SODA剖白心聲遭人身攻擊，惡意留言幾乎來自台灣。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓性感女神DJ SODA向來以火辣形象與舞台魅力受到關注，卻也因此長期成為外界評論焦點，她昨（3日）心碎公開吐露心裡話，直指自己遭受到無禮的外貌攻擊，「有人叫我『塑膠』」等惡意批評，幾乎全來自使用台語或台灣中文的留言，罕見剖白表態讓大票粉絲深感心疼。

DJ SODA坦言，自己並非要指控所有台灣人，但讓她感到最為難過的是，在所有社群貼文裡，外貌攻擊幾乎只出現在來自台灣的留言之中，甚至讓她一度懷疑，「是不是有些台灣人其實不喜歡我？」她強調，這樣的觀察並非情緒性指控，而是長期累積後的真實感受。

不僅貼文底下，DJ SODA也點名惡意留言及風向也出現在台灣各大新聞社群相關貼文底下，並且常常只圍繞在她的外表評論，不只批評「臉越來越怪異」，甚至還有人叫我塑膠」以此字眼加以嘲諷。針對非善意的人身攻擊，DJ SODA心碎表示，這些評論讓她感到非常難受，因為自己從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價。

最後，DJ SODA委屈向外界請求，自己不盼別的，只希望能被當成一個人來尊重，而不是一張可以被隨意評論、嘲諷的臉。DJ SODA罕見公開剖白心裡話，然而這段發言曝光後讓大票粉絲相當心疼，不僅紛紛給予她正面的鼓勵與打氣，同時也同仇敵愾為她抱屈反擊出現在留言區的惡意留言。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中