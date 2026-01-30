嚴凱泰超正女兒開賓利狂曬奢華辣照 遭酸「不挺自家車」深夜回擊

〔娛樂頻道／台北報導〕國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世，留下當年僅13歲的女兒嚴珮瑜（Michelle）。時隔多年，嚴珮瑜如今已21歲，近日她將IG帳號轉為公開，po出她駕駛的車並非自家品牌車款，而是要價千萬的賓利（Bentley），加上被影射疑似變賣嚴凱泰生前收藏的2只名錶，意外讓她成為話題焦點，對於這些風波，她深夜在IG限時動態發聲。

Michelle的車是要價千萬的賓利。（翻攝自IG）

她以英文寫下：「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that」，認為謠言荒謬到讓她無力辯解，只想知道「他們到底是怎麼編出來的」，短短一句話，道盡無奈心情。

嚴珮瑜在社群平台上不時分享日常與性感穿搭，亮眼外型中帶著一股超齡成熟感，豐滿身材更讓不少網友直呼「原來千金長這樣」，而她曝光的愛車是要價千萬的賓利，讓酸民留言如雪片般湧入，「怎麼不開自家的車」、「連老爸做的車都不捧場」、「全台灣補助車廠，結果自家人不開」、「謝謝納稅錢換賓利」等嘲諷聲浪不斷，甚至延伸成對裕隆與國產車的情緒宣洩，輿論快速失控。

Michelle不吝惜展露好身材。（翻攝自IG）

而嚴珮瑜先前就曾被捲入話題。過去曾傳出她祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，吳季穎後來爆出簽賭、打假球爭議，期間更被影射疑似變賣嚴凱泰生前收藏的2只AP（Audemars Piguet）名錶，也讓嚴珮瑜一再被推上輿論浪頭，成為外界關注的「關鍵女主角」。

