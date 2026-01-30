自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嚴凱泰超正女兒開賓利狂曬奢華辣照 遭酸「不挺自家車」深夜回擊

〔娛樂頻道／台北報導〕國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世，留下當年僅13歲的女兒嚴珮瑜（Michelle）。時隔多年，嚴珮瑜如今已21歲，近日她將IG帳號轉為公開，po出她駕駛的車並非自家品牌車款，而是要價千萬的賓利（Bentley），加上被影射疑似變賣嚴凱泰生前收藏的2只名錶，意外讓她成為話題焦點，對於這些風波，她深夜在IG限時動態發聲。

Michelle的車是要價千萬的賓利。（翻攝自IG）Michelle的車是要價千萬的賓利。（翻攝自IG）

她以英文寫下：「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that」，認為謠言荒謬到讓她無力辯解，只想知道「他們到底是怎麼編出來的」，短短一句話，道盡無奈心情。

嚴珮瑜在社群平台上不時分享日常與性感穿搭，亮眼外型中帶著一股超齡成熟感，豐滿身材更讓不少網友直呼「原來千金長這樣」，而她曝光的愛車是要價千萬的賓利，讓酸民留言如雪片般湧入，「怎麼不開自家的車」、「連老爸做的車都不捧場」、「全台灣補助車廠，結果自家人不開」、「謝謝納稅錢換賓利」等嘲諷聲浪不斷，甚至延伸成對裕隆與國產車的情緒宣洩，輿論快速失控。

Michelle不吝惜展露好身材。（翻攝自IG）Michelle不吝惜展露好身材。（翻攝自IG）

而嚴珮瑜先前就曾被捲入話題。過去曾傳出她祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，吳季穎後來爆出簽賭、打假球爭議，期間更被影射疑似變賣嚴凱泰生前收藏的2只AP（Audemars Piguet）名錶，也讓嚴珮瑜一再被推上輿論浪頭，成為外界關注的「關鍵女主角」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中