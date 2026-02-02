自由電子報
娛樂 最新消息

金寶山直擊！具俊曄守墓一年暴瘦 「大S紀念雕像」今揭幕

大S逝世一週年，具俊曄依舊長伴大S，並親設計愛妻紀念碑完工。（翻攝自IG）大S逝世一週年，具俊曄依舊長伴大S，並親設計愛妻紀念碑完工。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世將屆滿一週年，這一年來，具俊曄與S家始終低調守護這份思念。今（2）日下午2點，具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將於金寶山「碑林名人區」舉行正式揭幕儀式。小S、S媽及具俊曄等親屬陸續抵達現場。

今日揭幕儀式現場，已可見粉色布幔蓋住的主雕像，身旁立著銀色紀念碑，上方顯眼的「S」字樣，在細雨綿延中，更顯哀戚，但在家人與具俊曄的守護下，大S的優雅與堅韌，將永遠常駐在金寶山中。而雕像前方的草地上搭建了白色棚架，供S家親友入座觀禮，現場雨傘架已備齊，工作人員神情肅穆，共同等待儀式正式開始。

大S紀念雕像預計下午2點揭幕。（記者傅茗渝攝）大S紀念雕像預計下午2點揭幕。（記者傅茗渝攝）

自大S離世後，具俊曄全面停工，外界多次捕捉到他獨自在金寶山，不論晴雨都守在墓前，身形消瘦許多。近日韓綜《名人生老病死的秘密》釋出預告，記錄了他雨中祭拜的哀戚身影。製作組透露，錄影當天大雨淋漓，原本擔心具俊曄缺席，他卻準時出現在愛妻遺照前凝視許久，最終情緒潰堤，哽咽地說：「我當然要來，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」

對小S來說同樣艱辛。她在痛失親姊後一度無限期停工，直到去年以《小姐不熙娣》奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，才首度在台上釋放積壓已久的情緒。她當時哽咽表示，這個獎不獻給大S，而是要獻給S媽：「她說她心裡有個很大的洞，如果我今天得獎，那個洞就能被填補一點。」

點圖放大
點圖放大

