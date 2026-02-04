大S具俊曄遭抹黑！韓綜列出汪小菲、張蘭罪狀：太過分了

節目上列出具俊曄、大S的各種離譜謠言。（翻攝自韓網）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕大S逝世剛滿一週年，韓國節目針對此事做了專題報導，除了講述具俊曄、大S這段令人可歌可泣的愛情之外，也提到汪小菲、張蘭在兩人再婚之後仍到處造謠，讓韓國主持人、嘉賓都怒了。

韓國KBS 2TV節目《名人生老病死的秘密》針對大S與具俊曄重逢，再到日本病逝，製作了整整一小時的節目，節目在昨天播出，揭露大S在第一時間並未到大醫院就醫，而是希望能夠盡快回家休息，結果在前往機場的路上心臟驟停逝世。

節目上更提到，大S、具俊曄結婚之後，汪小菲動歪腦筋，稱具俊曄吃軟飯，指大S帶著新歡吃他的、用他的等等，但具俊曄選擇不反擊，用行動證明，不但開始深耕台灣，DJ演出秒殺，接著廣告、台灣電視節目熱情邀約，默默地努力工作，只為了大S以及孩子們，也因此被封為「國民姐夫」。

節目上點名汪小菲，列出在大S過世後許多誇張的謠言。（翻攝自韓網）

節目直指點名張蘭吃人血饅頭，靠著大S過世一事來帶貨。（翻攝自韓網）

結果等到大S過世，又傳出前夫「汪小菲有情有義包機送骨」等離譜謠言等等，節目更直指有網紅隨意散播假訊息，事後才知道原來網紅是大S婆婆張蘭的友人，且張蘭還吃人血饅頭，利用大S的悲劇帶貨。現場嘉賓李燦元（音譯）在節目上大喊：「太過分了吧！」認為對方如果跟你當了10年的夫妻、共同生活了10年，就最基本的人情來看，應該也該去悼念。

李燦元聽聞汪小菲、張蘭的事情，氣到爆炸，講得口沫橫飛。（翻攝自韓網）

接著又被爆出，具俊曄生前為大S購買高額保險一事，不過具俊曄只希望大S能夠安息，並未多做反擊。倒是現場嘉賓也看不下去，李燦元表示如果自己發生這種事情，絕對不會忍氣吞聲，一定會與對方吵到底，為具俊曄叫屈，醫師李南俊也附和：「因為那是在胡說八道啊！」

