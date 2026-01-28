自由電子報
娛樂 最新消息

馬筱梅下月臨盆！親媽急飛中國「接手照顧大S兒女」預計返台生產坐月子

馬筱梅（右）接手照顧汪小菲（左）與大S的一雙兒女，親媽如今也飛往中國為孩子打理日常。（組合照，翻攝自微博）馬筱梅（右）接手照顧汪小菲（左）與大S的一雙兒女，親媽如今也飛往中國為孩子打理日常。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚後，2024年宣布再婚二度成為台灣女婿，如今家庭生活迎來新階段！愛妻「Mandy」馬筱梅進入臨盆倒數，夫妻倆各自的母親也隨著她生產在即陸續到位，為即將到來的寶寶做好準備，開心迎接新生命的誕生。

大S辭世後留下女兒玥兒、兒子箖箖，一雙兒女目前由汪小菲與二婚妻子馬筱梅共同照顧；張蘭近日更分享愛孫們寒假到北京團圓的影片，記錄下祖孫溫馨互動的天倫時刻，並且在貼文中感性表示，「拍的不是照片，是幸福，是快樂，只想留住幸福跟快樂。」字裡行間流露滿滿喜悅。

待產之際，Mandy也頻頻分享日常，坦言會返台生產、坐月子，也希望能在生產前一天到美髮店洗頭、整理造型，以最好的狀態迎接新生命。隨著預產期將近，Mandy母親也從台灣飛往中國協助照顧玥兒、箖箖，「我親娘也來了呀，楊阿姨（保母）也在啊，婆婆（張蘭）年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天！」一家人分工合作，全力迎接寶寶到來。

