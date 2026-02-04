「串流退訂派」要笑了？過年神劇直接空降電視台

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026馬年連假，全球討論度最高的神劇，空降電視頻道。

主打歐美動作、冒險與硬派娛樂的「ROCK X Stream」過年檔全面升級，把原本分散在Paramount+、Apple TV+、Amazon Prime Video、MGM+的王牌原創，一口氣打包端上桌，讓粉絲嗨喊：「不用再多訂一個串流了。」

《末日光明》第三季麥可·雷蒙-詹姆士（左））與傑森·摩莫亞。（杰德影音提供）

小年夜（2/15）晚間 10 點，Apple TV+ 史詩鉅作《末日光明》第三季迎來高潮。

傑森摩莫亞在「全人類失去視力」的末日世界裡揮刀衝鋒，盲人武術、原始荒野、血肉搏命一次到位。網友形容：「這不是追劇，是在替過年暖機。」

從除夕（2/16）開始，ROCK X Stream 直接把春節排成「追劇時刻表」，不用想、不用找，每一段時間都有人幫你決定好：

•下午 16:40《駭客軍團》

IMDb 8.5 神作，雷米馬利克的資安駭客世界，焦慮、陰謀、反烏托邦一次燒腦，適合邊吃零食邊懷疑人生。

•晚間 20:00《虛空魔境》

《暗殺教室》製作公司出手的奇幻冒險動畫，熱血、友情、怪物全配齊，成為不少家庭檔的「安全牌」。

《黑帆》影集主視覺。（杰德影音提供）

•深夜 22:00《黑帆》

麥可貝監製、被封為「海盜版《權力遊戲》」，海戰、權謀、慾望全面解禁，網友笑說：「等家人睡了再轉這台，剛剛好。」

此外，ROCK X Stream已預告，3月26日接棒推出《太空使命》，被外媒狂讚「讓你重新思考人類歷史走向」，對科幻迷來說幾乎是必追清單。

