自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

實習女律師懷孕遭逼墮胎、離職！怒告呂秋遠求償 判應賠60萬

〔記者張文川／台北報導〕曾是律師呂秋遠的事務所實習律師林沄蓁指控，2023年她在實習期間與呂秋遠交往、懷孕後，遭呂逼迫墮胎、離職，還要她「不用再來上班」，她向台北市政府勞動局提出性平申訴，勞動局認定違反性別工作平等法，對呂經營的宇達經貿法律事務所開罰30萬元；林女並提起民事訴訟求償150萬元，台北地院今日宣判，事務所應賠償林女60萬元。可上訴。

林女於孩子出生後，另行提起請求呂認領子女之訴，但法院認為呂秋遠已經主動認領並完成戶籍登記，去年駁回林女的請求。

律師林沄蓁控告呂秋遠及其律師事務所，今天到台北地院聽判，獲得勝訴。（記者張文川攝）律師林沄蓁控告呂秋遠及其律師事務所，今天到台北地院聽判，獲得勝訴。（記者張文川攝）

庭訊中，林沄蓁出示雙方對話紀錄，內容顯示呂秋遠曾要求她到診所「該做的事做一做」，並稱「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，暗示若配合墮胎即可保住工作；呂秋遠也提及，「這個受精卵，你要留下來，我們工作當然沒辦法在一起」、「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能」。

林沄蓁表示，對話顯示她是否保有工作，與是否墮胎具有高度實質關聯；她拒絕墮胎後即遭解僱，資方已構成職場懷孕歧視，而呂秋遠的行為侵害其工作權、女性生育自主權，使她在孕期頓失經濟來源，承受巨大身心壓力，且訴訟期間呂的說法前後矛盾、延滯程序，持續加深精神痛苦。

林沄蓁說，她於2023年7月10日告知呂秋遠已懷有兩人小孩後，呂從未告知她實習即將期滿，反而持續施壓要求她墮胎；8月2日被迫離職當天，正是因拒絕配合墮胎，才失去工作。

林沄蓁主張，2023年6月12日，她完成新科律師實務訓練後，已轉為受僱身分留任，雙方成立不定期勞動契約，離職時並非單純的實習關係，未見呂有任何反省與試圖彌補負責之意，故而求償150萬元。

律師林沄蓁控告呂秋遠及其律師事務所，今天到台北地院聽判，獲得勝訴。（記者張文川攝）律師林沄蓁控告呂秋遠及其律師事務所，今天到台北地院聽判，獲得勝訴。（記者張文川攝）

審理期間，呂秋遠委由律師出庭答辯指出，林女的實習期間為2023年3月1日至7月31日，且是因應林女的要求才同意延長實習時間，8月2日時契約時效已消滅，且5個月期間她的身分都是實習律師，她提供的出庭等勞務不屬不定期勞動契約。法官審理後，今天宣判。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中