實習女律師懷孕遭逼墮胎、離職！怒告呂秋遠求償 判應賠60萬

〔記者張文川／台北報導〕曾是律師呂秋遠的事務所實習律師林沄蓁指控，2023年她在實習期間與呂秋遠交往、懷孕後，遭呂逼迫墮胎、離職，還要她「不用再來上班」，她向台北市政府勞動局提出性平申訴，勞動局認定違反性別工作平等法，對呂經營的宇達經貿法律事務所開罰30萬元；林女並提起民事訴訟求償150萬元，台北地院今日宣判，事務所應賠償林女60萬元。可上訴。

林女於孩子出生後，另行提起請求呂認領子女之訴，但法院認為呂秋遠已經主動認領並完成戶籍登記，去年駁回林女的請求。

律師林沄蓁控告呂秋遠及其律師事務所，今天到台北地院聽判，獲得勝訴。（記者張文川攝）

庭訊中，林沄蓁出示雙方對話紀錄，內容顯示呂秋遠曾要求她到診所「該做的事做一做」，並稱「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，暗示若配合墮胎即可保住工作；呂秋遠也提及，「這個受精卵，你要留下來，我們工作當然沒辦法在一起」、「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能」。

林沄蓁表示，對話顯示她是否保有工作，與是否墮胎具有高度實質關聯；她拒絕墮胎後即遭解僱，資方已構成職場懷孕歧視，而呂秋遠的行為侵害其工作權、女性生育自主權，使她在孕期頓失經濟來源，承受巨大身心壓力，且訴訟期間呂的說法前後矛盾、延滯程序，持續加深精神痛苦。

林沄蓁說，她於2023年7月10日告知呂秋遠已懷有兩人小孩後，呂從未告知她實習即將期滿，反而持續施壓要求她墮胎；8月2日被迫離職當天，正是因拒絕配合墮胎，才失去工作。

林沄蓁主張，2023年6月12日，她完成新科律師實務訓練後，已轉為受僱身分留任，雙方成立不定期勞動契約，離職時並非單純的實習關係，未見呂有任何反省與試圖彌補負責之意，故而求償150萬元。

審理期間，呂秋遠委由律師出庭答辯指出，林女的實習期間為2023年3月1日至7月31日，且是因應林女的要求才同意延長實習時間，8月2日時契約時效已消滅，且5個月期間她的身分都是實習律師，她提供的出庭等勞務不屬不定期勞動契約。法官審理後，今天宣判。

