不是蔡依林！南拳媽媽宇豪認了《心型圈》當年為她量身打造

南拳媽媽推出新歌《明朝之前》。（喜鵲娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕南拳媽媽的詹宇豪、「Lara」梁心頤、「AJ」張傑與喜鵲娛樂合作，並以「雙曲齊發」的強大聲勢揭開全新創作里程，他們重製經典蔡依林的《心型圈》，還有推出新歌《明朝之前》，不僅是團體情誼的續寫，更展現了3人跨越20年後更具厚度的創作能量。

宇豪當年為了Lara寫下《心型圈》。（喜鵲娛樂提供）

《心型圈》原曲誕生於2006年，由方文山作詞、詹宇豪作曲，曾是華語樂壇情歌的巔峰之作。鮮為人知的是，這首歌當初在創作Demo階段，其實是詹宇豪特別為Lara量身打造的歌曲，後來很榮幸地被天后蔡依林選中演繹並成為經典情歌。

南拳媽媽與新東家合作。（喜鵲娛樂提供）

時隔多年，南拳媽媽選擇將這首極具意義的作品重新演繹，賦予其全新的生命力，此次重製版由詹宇豪主唱、Lara負責聲部編排、張傑則親自操刀製作與編曲，在保留原作情感核心的基礎上，新版注入了現代編曲思維與輕搖滾元素。宇豪表示：「《心型圈》是許多人的青春底色，這次重製不僅是回顧，更是我們三個人現在心境的投射。」三人聲音層次交錯，既有歲月沉澱的溫柔。

