又是「不可抗因素」 K-POP盛會澳門開賣2分鐘後突取消

MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》原定於2月7日、2月8日在澳門戶外表演區登場。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原本預計在澳門舉行的K-POP盛會MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》，今（27）在開賣2分鐘後驚傳中止售票並通知退票，許多粉絲早就訂好機票和飯店，氣噗噗說：又是不可抗力因素？

原先列入演出卡司的「LE SSERAFIM」有2名以上日本成員，遭到《Show! 音樂中心 in MACAU》排除。（資料照，記者王文麟攝）

MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》疑似受到中國限日令影響，原先列入演出卡司的「LE SSERAFIM」與「IZ*NA」皆有2名以上日本成員，故遭到排除，團中有1名日本成員的「KickFlip」、「ENHYPEN」則保留。今日中午開始售票後，才2分鐘就立刻宣布中止售票並通知退票，活動是否會取消，仍在確認中。

請繼續往下閱讀...

MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》原定於2月7日、2月8日在澳門戶外表演區登場。（翻攝自X）

MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》原定於2月7日、2月8日在澳門戶外表演區登場，主持人為TWS成員都訓、Hearts2Hearts成員Aina，以及ZEROBASEONE的金奎彬與章昊。第一天卡司有：ALPHA DRIVE ONE、ENHYPEN、KickFlip、STAYC、WayV、xikers；第二天陣容為BOYNEXTDOOR、Hearts2Hearts、MARK、n.SSign、TEN、Xdinary Heroes、ZEROBASEONE。

「ENHYPEN」因團中僅有1名日本成員，仍被安排在MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》演出陣容。（資料照，記者王文麟攝）

先前就傳出團體內日本成員在簽證發放程序上遭到刁難，最後又成了日本成員佔比高者被取消演出。所有演出陣容都是昨日敲定，今日中午開始售票後，僅2分鐘就宣告停止，超短命售票紀錄讓人傻眼。主辦單位公告「因部分不可抗因素，預售時間待定」。活動是否照常舉行？部分粉絲獲得答覆為「活動取消了」；部分粉絲則被告知「活動未取消，如取消將發布公告」亂成一團，不知後續結果如何？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法