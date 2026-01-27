自由電子報
娛樂 最新消息

砸重金！韓籍啦啦隊「組限定團」 南珉貞、安芝儇辣登除夕節目

安芝儇（前排左起）、南珉貞、Mingo、李貞潤與李晧禎（後排左起）、金賢姈、金泰琳組限定團。（民視提供）安芝儇（前排左起）、南珉貞、Mingo、李貞潤與李晧禎（後排左起）、金賢姈、金泰琳組限定團。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持除夕節目《民視第一發發發》，其中「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，其中一段規劃數個月、砸下重金，邀請天花板等級當紅人氣韓國啦啦隊女神南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇組限定團PK賴慧如。

金賢姈（左起 ）、李晧禎、Mingo、金泰琳、南珉貞、安芝儇、李貞潤。（民視提供）金賢姈（左起 ）、李晧禎、Mingo、金泰琳、南珉貞、安芝儇、李貞潤。（民視提供）

韓國啦啦隊女神們熱力四射二段不同曲風的舞蹈，將近4分鐘的組曲演出，為電視機前觀眾應援，7位夢幻等級啦啦隊女神，將髮香區移到攝影棚，全場沸騰。

南珉貞提到參加過民視《綜藝新時代》2次，看到主持人阿翔不陌生，能有這次機會帶領這麼優秀的啦啦隊夥伴在除夕夜表演，心情緊張又開心，團員們也紛紛表示，這次都是只表演一次的獨家合體在《民視第一發發發》，來錄影看到環境跟場景感受到滿滿台灣過年氣氛，尤其拿了很多紅包，覺得拿到紅包的感覺很開心。

女孩們也說，覺得練舞最難的地方是大家都各自不同隊伍，有各自的工作，要在一起練舞當然很困難，但他們展現誠意把最美、最棒的一面獻給台灣觀眾，開心迎新年。

